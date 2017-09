"Heute hat einfach alles gepasst"

Der MSC Taifun Mörsch ist derzeit wohl das stärkste Team im deutschen Motoball. Eindrucksvoller als beim 14:4-Sieg im Finale des ADAC Motoball-Pokals konnte es der Rekordmeister kaum demonstrieren. "Heute hat einfach alles gepasst", so Taifun-Trainer Enrioc Tritsch, der sich an ein legendäres Fußballweltmeisterschaftsspiel erinnert fühlte: "Das Pokalendspiel erinnert mich an das Fußballspiel der WM 2014, als Deutschland gegen Brasilien 7:1 gewann. Um Ubstadt-Weiher in dieser Höhe zu schlagen, muss alles zusammenlaufen. Wir hatten so einen Tag erwischt. Ein dickes Lob an meine Startformation, gerade im ersten Viertel haben sie die Taktikvorgaben exzellent umgesetzt und einen unglaublichen 5:0-Vorsprung herausgespielt."

Der MSC Taifun Mörsch war vor den rund 900 Zuschauern im heimischen Erwin-Schöffel-Stadion nie vom MSC Ubstadt-Weiher zu stoppen. Schon nach 20 Minuten stand es durch Tore von Ali Topkaya, Manuel Fitterer (2) und Patrick Pallach (2) 5:0 für die Hausherren. Der MSC Ubstadt-Weiher fand kein Mittel. Auch im zweiten Viertel hatten die Gäste klar das Nachsehen, obwohl Marco Weis zwei Tore für den letztjährigen Pokalsieger schoss. Palach, Fitterer (2) und Robin Faisz erhöhten zur Halbzeit auf 9:2. Im dritten Viertel machten Fitterer und Palach (2) unter dem lauten Jubel der begeisterten Taifun-Fans endgültig alles klar. Weis konnte noch den dritten Treffer für die Gäste erzielen. Im letzten Abschnitt waren dann noch einmal Topkaya und Palach für den MSC Taifun Mörsch erfolgreich. Den letzten Treffer des denkwürdigen Endspiels erzielte Rico Gleie für den MSC Ubstadt-Weiher.

Nach Schlusspfiff war der Jubel groß. Der MSC Taifun Mörsch feierte den ersten Titel nach zehn Jahren und geht nun als Topfavorit in die anstehenden Playoff-Spiele. Diese Aufgabe gehen Trainer Tritsch und seine Spieler selbstbewusst an: "Wir bleiben hungrig, den nun bevorstehenden Playoff-Spielen gilt unsere volle Konzentration. Der Rückenwind des Pokalsiegs wird uns dabei sicherlich weiter pushen."(tm)