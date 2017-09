Gold für Celine Kistner Mit den baden-württembergischen Straßenlaufmeisterschaften, die im Rahmen der nationalen Titelkämpfe in Bad Liebenzell ausgetragen wurden, begannen im Südwesten die letzten fünf Meisterschaftswochenenden des Jahres 2017. Auf der Zehn-Kilometer-Distanz, die auf asphaltierten Wegen auf einem 2,5-Kilometer-Rundkurs links und rechts entlang der Nagold führte, gab es bei bestem Läuferwetter zum Saisonabschluss nochmals Edelmetall für die Sportler aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand am Ende die U-18-Jugendliche Celine Kistner von der LG Hardt. In einem schnellen Rennen konnte sie sich deutlich von ihren gleichaltrigen Konkurrentinnen absetzen und orientierte sich weit nach vorne an die durchweg älteren Läuferinnen. Nach zehn Kilometern erreichte sie in neuer persönlicher Bestzeit von 37:41 Minuten als Jüngste der Teilnehmerinnen das Ziel. Die Zweitplatzierte der Klasse U18 hatte mit 40:21 Minuten fast drei Minuten Rückstand. Sylvia Schmieder wird Dritte Ebenfalls Edelmetall gab es für Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) bei den Seniorinnen W40. In 39:55 Minuten belegte sie in ihrer Altersklasse den Bronzeplatz. Sie war die Einzige aus dem Kreisgebiet, die neben den baden-württembergischen auch für die deut-schen Meisterschaften gemeldet hatte. In der nationalen Wertung der W-40-Frauen kam Schmieder auf den neunten Platz. Bei den Männern traten die Senioren der Mitternachtsläufer Bischweier in der Klasse M60/M65 an. Helmut Läpple, Roland Kohm und Helmut Stroh erreichten in der Mann-schaftswertung M60 und älter in der Gesamtzeit von 2:19:19 Stunden den fünften Platz. Läpple war der Schnellste in 45:22 Minuten und sicherte sich in M60 Platz 17. Kohm wurde in M65 Achter in 46:37 Minuten, Stroh Neunter in 47:20 und Dieter Wendland Zehnter in 47:48.(rawo)

