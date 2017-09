Traumzeit für Michael Markolf

Hart, härter, Ötztaler. So lautete der diesjährige Leitspruch bei der 37. Auflage des Ötztaler Radmarathons, der als sportlicher Höhepunkt für die besten Hobbyradsportler der Welt gilt. Bereits aus der Meldeliste war zu ersehen, dass ein sehr starkes Starterfeld mit Spitzenfahrern aus 30 Nationen, den Kampf um die Podestplätze aufnehmen würde. Um 6.45 Uhr setzte sich die bunte Menge aus 4331 Startern Richtung Oez in Bewegung. An vorderster Front stets Michael Markolf vom RSV Falkenfels Bühlertal, seit Jahresbeginn in Diensten des Bayerischen Rennstalles Corratec, umringt von seinen Teamkollegen, darunter der letztjährige Gewinner Bernd Hornetz aus Malsch.

Vom RSV Falkenfels gingen Andreas Schmoll sowie Florian und Isabell Vogel auf die Strecke des wohl härtesten Radmarathons mit 238 Kilometern, 5500 Höhenmetern und vier Pässen (Kühtai, Brenner, Jaufenpass, Timmelsjoch). Der "Ötzi" ist so etwas wie die Weltmeisterschaft der Marathonszene in Europa und vereint Leiden, Emotionen und Glückseligkeit auf allerhöchstem Niveau. Markolf war stets in der Spitzengruppe präsent und überquerte mit 18 Fahrern den Jaufenpass. Auf der anschließenden Abfahrt wagten fünf Fahrer einen Husarenritt und erreichten mit knapp einer Minute Vorsprung auf das Verfolgerfeld St. Leonhard im Passeier Tal. Markolf nahm mit dem Ex-Profi Jörg Ludewig und Philipp Schäddel vom Team Alpecin die Verfolgung auf und konnte auf den ersten Kilometern im Aufstieg zum Timmelsjoch wieder zu den fünf Ausreißern aufschließen. 24 Kilometer vor der Passhöhe begann die Gruppe zu bröckeln und einer nach dem anderen bekam Probleme, dem Tempo zu folgen. Etwa 15 Kilometer vor der Passhöhe hatten sich fünf Fahrer, darunter der Bühlertäler Markolf und Robert Petzold aus Dresden sowie die drei italienischen Spitzenfahrer Stefano Ceccini, Enrico Zen und der Nove-Colli-Sieger-2017 Igor Zanetti, vom Rest des Feldes deutlich abgesetzt. Spätestens jetzt war klar: Aus dieser Gruppe würde der spätere Sieger ermittelt werden.

Als Erster der Fünfergruppe musste Zanetti abreißen lassen, als die italienischen leichtgewichtigen Kletterspezialisten Ceccini und Zen das Tempo forcierten. Später musste auch Markolf und der Höhenmeterweltrekordler Petzold, ebenfalls deutlich leichter als Markolf, dem Tempo Tribut zollen. Ceccini gewann schließlich in 6:65:34 Stunden vor Zen und Petzold. Markolf überquerte mit einem Rückstand von 4:50Minuten als Vierter und zweitbester Deutscher in einer Traumzeit von 7:01:20 Stunden die Ziellinie.

In vielen vorausgegangenen Ötztalmarathons hätte diese Zeit zum Sieg gereicht. Dies bedeutete im Altersklassement "Männer" den dritten Platz. In der Teamwertung belegte Markolf mit seinen Corratec Kollegen deutlich den ersten Platz und durfte sich auf den höchsten Podestplatz freuen. Wiederholt ein toller Erfolg für Markolf in einer erfolgreichen Saison 2017 im Team Corratec.

Andreas Schmoll vertrat seinen Heimatverein RSV Falkenfels Bühlertal ebenfalls hervorragend und überquerte in einer Superzeit von 07:21,48 Stunden die Ziellinie, was in der Gesamtwertung Platz 28 bedeutete.

Florian Vogel, ebenfalls vom RSV finishte in einer guten Zeit von 8:39:12 Stunden vor seiner Ehefrau Isabell, die gesundheitlich angeschlagen, in einer Zeit von 9:02:53 Stunden bei den Frauen den 17. Platz belegte.(red)