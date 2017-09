Beginn der heißen Phase

Schon am Samstagnachmittag, 9. September, um 17 Uhr empfängt der MSC Comet Durmersheim den 1. MSC Seelze. Gegen den Nordmeister peilt der Südvierte im heimischen Oberwaldstadion eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Niedersachsen an. Schon im vergangenen Jahr trafen diese beiden Mannschaften aufeinander und der MSC Comet setzte sich gegen den Nordligisten durch. Seelze will in dieser Spielzeit auf jeden Fall das Halbfinale erreichen. "Wir wollen es besser machen als wie die letzten Jahre. Klar, die Nordliga ist in der Hinsicht nicht so stark wie die Südliga. Aber wenn wir einen guten Tag haben und ein Quäntchen Glück, sehe ich es positiv ins Halbfinale zu kommen", hofft Seelzes Goalgetter Tobias Hahnenberg.

Am Samstagabend um 19 Uhr ist der MSC Jarmen beim MSC Ubstadt-Weiher zu Gast. Die Rollen sind klar verteilt: Die Hausherren sind als Titelverteidiger Favorit gegen den Norddritten. Trotzdem muss man abwarten, wie Ubstadt-Weiher die klare 4:14-Pokalendspiel-Niederlage verkraftet hat.

Am Sonntag empfängt der MSC Puma Kuppenheim den MSF Tornado Kierspe. Auch hier ist die Favoritenfrage schnell beantwortet: Alles andere als ein klarer Sieg des Südligisten wäre eine Überraschung. Trotzdem wollen sich die Gäste aus dem Sauerland so teuer wie möglich im Stadion an der Eichetstraße verkaufen. Anpfiff ist um 15Uhr.

Zeitgleich empfängt am Sonntagnachmittag der 1. MBC 70/90 Halle den MSC Taifun Mörsch. Der Südligist geht als großer Favorit in die Playoffs. Nach der souveränen Staffelmeisterschaft in der Südliga, deklassierte Taifun im Pokalfinalel auch den amtierenden deutschen Meister MSC Ubstadt-Weiher. Trotzdem geht Halle zuversichtlich ins erste Duell. "Es ist immer alles möglich, auch wenn wir wissen, dass es sehr schwer wird", so Halles Sprecher Torsten Wochatz. (tm)

Die Partien der Viertelfinalhinspiele im Überblick:

Samstag, 9. September, 17 Uhr:

MSC Comet Durmersheim - 1. MSC Seelze

Samstag, 9. September, 19 Uhr:

MSC Ubstadt-Weiher - MSC Jarmen

Sonntag, 10. September, 15 Uhr:

MSC Puma Kuppenheim - MSF Tornado Kierspe

1. MBC 70/90 Halle - MSC Taifun Mörsch