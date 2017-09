Baden-Baden statt Moskau

"Olli und Olli" fahren nicht zur WM: Die Öffentlich-Rechtlichen wollen bei der Fußball-Endrunde 2018 in Russland massiv Kosten sparen und lassen sogar ihre Experten daheim. Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn und ZDF-Moderator Oliver Welke werden wie das ARD-Team in Baden-Baden statt in Moskau, Sotschi oder Sankt Petersburg auf Sendung gehen - die Zuschauer vor dem Fernseher sollen den Unterschied aber gar nicht merken. "Oliver Kahn und Oliver Welke sind in den Entscheidungsprozess eingebunden gewesen und freuen sich nun genauso wie wir auf eine qualitativ mindestens gleichwertige Analyse wie in der Vergangenheit", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Die Entscheidung für das mit dem Ersten geteilte Studio in Baden-Württemberg sei "aufgrund der beim Confed Cup gesammelten, positiven Erfahrungen" getroffen worden. Wer für die ARD während der WM als Experte auftritt, steht noch nicht fest. Mit Kahns langjährigem Bayern-Teamkollegen Mehmet Scholl hatte das Erste die Zusammenarbeit im August beendet. Auslöser waren die Differenzen beim Confed Cup, im Laufe des Turniers war Scholl von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ersetzt worden. Kahn und Welke hatten während der WM 2014 in Brasilien noch von einem Terrassendach am Strand von Rio de Janeiro über die Spiele berichtet. Was damals erhebliche Reise- und Hotelkosten verursacht haben dürfte, wollen beide Sender jetzt sparen.

Aus gutem Grund. Allein die Rechte an den WM-Spielen 2018 sollen beide Sender laut der Bild-Zeitung mehr als 200 Millionen Euro gekostet haben - 20 Millionen mehr als bei der EM 2016 in Frankreich, wo die Produktionskosten bei rund 20,5 Millionen Euro gelegen haben sollen (Brasilien: über 30 Millionen).

Erhebliche Kosten verursachte zudem das Gerangel um die Sublizenzierung der Olympia-Rechte bis 2024. Nach monatelangen, sehr zähen Verhandlungen mit dem US-Riesen Discovery waren beide Parteien Anfang August zu einer Einigung gekommen. (sid)