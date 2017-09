Adler dürfen im Frühjahr nicht mehr flügellahm sein Von Michael Ihringer Der letzte Eindruck war nicht gut, er war sogar peinlich. Als die Adler Mannheim in den Playoffs im März einmal mehr vorzeitig die Segel streichen mussten, wo doch ihr Anspruch stets ist, die Meisterschaft anzupeilen, verlor ausgerechnet der Bandenchef die Fassung. Dem Reporter, der um ein Statement nach dem Viertelfinal-Aus bemüht war, drohte Coach Sean Simpson Prügel an. Zwar hatten sich auch seine Cracks mit Händen und Füßen gegen das drohende Aus gewehrt, doch als es im Frühjahr in den Playoffs - auch fünfte Jahreszeit genannt - darauf ankam, wurden die Adler flügellahm statt zum ultimativen Höhenflug anzusetzen. Am Ende jubelte zum zweiten Mal in Folge der EHC München, der von Red Bull finanziell bestens ausgestattet wird. Da auch in Mannheim die Gegebenheiten bestens sind, schmerzte die lange Sommerpause wohl noch mehr. Neue Saison, neues Glück? Zumindest auf den ersten Blick erscheint der Kader der Adler noch besser, tiefer besetzt zu sein. Der Königstransfer vor dem Saisonstart morgen gegen Wolfsburg gebührt ihnen. In Devin Setoguchi wurde ein kanadischer NHL-Profi verpflichtet, der selbst in Nordamerika als Topstar gehandelt wurde - bis ihn der mörderische Konkurrenzkampf in der besten und härtesten Liga der Welt bei den Los Angeles Kings in die Depression und dem Vernehmen nach auch in die Alkoholabhängigkeit trieb. "Ich möchte mich neu in das Eishockey verlieben", klangen seine pathetischen Worte bei der Ankunft wie die Flucht aus einem Teufelskreis. Ebenso wichtig wie der Befreiungsschlag Setoguchis dürfte das Comeback von Nationalspieler Marcel Goc werden, der nach seiner schweren Knieverletzung pünktlich zum Eröffnungsbully wieder einsatzbereit ist. Der 34-jährige 699-fache NHL-Profi ist auf der Centerposition mit seiner Routine und seinem guten Auge immer noch enorm wichtig, auch fürs Nationalteam. Der Rest des Kaders besteht fast ausnahmslos aus starken deutschen Nationalspielern wie Torwart Dennis Endras, den Verteidigern Denis Reul und Sinan Akdag, den Stürmern Marcus Kink, David Wolf sowie Matthias Plachta nebst nordamerikanischen Spitzenkräften wie Ryan Mac Murchy, Chad Kolarik oder Carlo Colaiacovo. An Starqualität können die Adler mit München gewiss mithalten. Der Saisonstart verlief jedenfalls schon mal sehr verheißungsvoll. In der neu strukturierten Champions League hinterließen die Mannheimer ihre Spuren und stehen kurz vor dem Achtelfinale. Fast schon als Sensation darf gewertet werden, dass gegen den schwedischen Meister aus Jönköping gleich zwei Siege gelangen. Schweden beherrscht derzeit bekanntlich neben Kanada die Eishockey-Welt und ist Weltmeister. Doch um DEL-Meister zu werden, zählt nicht, wie die Adler im September drauf sind, sondern dass sie nicht erneut von der Frühjahrsmüdigkeit befallen werden.

