Duell unter Freunden Von Christian Rapp Naturgemäß sind Derbys eine hitzige, ja zumeist nicklige Angelegenheit. Es wird mit Haken und Ösen - gerne auch mal über die Grenzen des Erlaubten - bis zum Umfallen gekämpft, jedem Ball nachgegangen und am Ende werden Helden geboren. Wenn dann auch noch die Tabellensituation durchaus eine gewisse Brisanz in sich birgt, ist das die Extra-Prise, die so ein Derby noch zusätzlich verschärft - wie die heutige Begegnung in der Verbandsliga zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem 1. SV Mörsch. "Ich freu mich total auf das Derby. Mit Matthias bin ich gut befreundet. Wir haben schon stundenlang bei dem einen oder anderen Bier über Fußball philosophiert", sagt SVM-Trainer Dietmar Blicker, der aber auch feststellt: "Während dem Spiel sind wir 90 Minuten lang Gegner, schließlich wollen wir das Derby gewinnen." Beide Teams haben in der noch jungen Saison bisher sechs Punkte gesammelt und rangieren auf dem elften (Mörsch) beziehungsweise 13. Platz (Kuppenheim). Also in unmittelbarer Nähe zu den unbeliebten Rängen der Verbandsliga - und zwar den Abstiegsplätzen. Überraschend ist dies nicht, haben doch beide Mannschaften den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen. Trotzdem könnte die Ausgangslage vor dem eminent wichtigen Derby nicht unterschiedlicher sein. Während Mörsch gegen die Schwergewichte der Liga (Linx, Offenburger FV und Rielasingen-Arlen) deutliche Niederlagen verkraften musste, wurden die Pflichtaufgaben gegen Stadelhofen und Neustadt mit Bravour erledigt. Der SV 08 dagegen startete mit zwei Siegen gegen die Aufsteiger aus Hofstetten und Lörrach-Brombach perfekt in die Saison. Beim dritten Neuling, dem FC Radolfzell, setzte es jedoch die erste Niederlage, gefolgt von einer 0:4-Lehrstunde im Derby gegen Linx und der unglücklichen 1:2-Niederlage in Stadelhofen. Frieböse: "Ein Duell auf Augenhöhe" Die junge Kuppenheimer Mannschaft geht also mit drei Niederlagen am Stück in das heutige Kräftemessen - ein psychologischer Nachteil? "Nein", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse. "Wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt in Stadelhofen. Wir haben nur vergessen, uns mit weiteren Toren zu belohnen. Dafür haben wir am Ende Lehrgeld zahlen müssen", schiebt Frieböse gleich hinterher. Einsatz, Laufbereitschaft, Wille - Tugenden, die sein Team gegen Stadelhofen wieder abgerufen hat und die auch gegen Mörsch wichtig sein werden. "Wir freuen uns auf das Derby, ein Sieg wäre nach den drei Niederlagen extrem wichtig, uns wird aber in der Liga nichts geschenkt. Wir müssen für jeden Punkt hart arbeiten", so der 08-Coach. Für das heutige Duell sieht er ein Spiel "auf Augenhöhe", bei dem "Kleinigkeiten entscheiden werden", sagt Frieböse und macht klar: "Wenn wir selbstbewusst auftreten und unsere eigenen Stärken und Spielweise durchbringen, dann gehen wir als Sieger vom Platz." Dies möchte Blicker selbstredend verhindern, wenngleich er ein "50:50-Spiel" erwartet und einige Parallelen zwischen den Teams sieht: "Beide Mannschaften haben zwei, drei erfahrene Spieler in ihren Reihen und ansonsten eine relativ junge Truppe." Beeindruckt ist der SVM-Trainer von der taktischen Flexibilität der Schwarz-Blauen - ein Verdienst von Trainerkollege Frieböse, wie Blicker findet. "Auch gegen Rielasingen-Arlen hatten wir einige Chancen zum Ausgleich, die wir aber nicht genutzt haben. Dies müssen wir in Kuppenheim besser machen, um dreifach zu punkten", sagt Blicker. Während auf Kuppenheimer Seite neben den Langzeitverletzten Marco Oremek und Armin Karamehmedovic auch Thorsten Peter (privat verhindert) ausfällt und hinter dem Einsatz von Abwehrspieler Dominic Stanic wegen einer Muskelverletzung noch ein dickes Fragezeichen steht, muss Blicker lediglich auf Marvin Lehel verzichten. Egal wie das Spiel ausgeht, eins steht fest: Dietmar Blicker und Matthias Frieböse werden heute Abend im Wörtelstadion gemütlich zusammen ein Bier trinken, über die vorherigen 90 Minuten und über Fußball im Allgemeinen philosophieren - wie so oft in der Vergangenheit.

