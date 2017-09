"Weltstadttrainer" sieht noch viel Potenzial

Interview

BT: Herr Ludwig, der sechste Platz samt positivem Punktekonto war der größte Erfolg in der Sandweierer Vereinsgeschichte. Hand aufs Herz, wie lange sind Sie nach der Saison mit einem breiten Grinsen im Gesicht durch die Gegend gelaufen?

Ralf Ludwig (grinst): Relativ lange! Es wurde immer ein wenig geunkt: Kann man als ehemaliger Torhüter überhaupt höherklassig trainieren? Insofern war es für mich als Trainer ein Stück weit Genugtuung, dass wir ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben und dass man sieht, dass man mit meiner Arbeit in Sandweier zufrieden ist. Da läuft man dann schon eine Weile mit einem breiten Grinsen durchs Dorf.

BT: Sie sind seit zwei Jahren Trainer in Sandweier. In Ihrem ersten Jahr wurde der TVS Zehnter, nun der Sprung auf Platz sechs. Wie sehr ist der Erfolg mit Ihrem Namen verknüpft?

Ludwig: Ich will gar nicht mich, sondern die Mannschaft in den Vordergrund stellen. Wenn man als Trainer das Team mitnimmt, dann kann man viel besser seine Ideen einbringen, seine Reize setzen, als wenn man wie ein Oligarch von oben herab agiert. Das ist mein Trainerstil, da bin ich stolz drauf, dass das bisher so erfolgreich umgesetzt wird. Sehr viel Wert ist natürlich auch die Unterstützung von meinem Co-Trainer Marius Merkel sowie Torwarttrainer Frank Zink und Fitnesscoach Patrik Maier.

BT: Sie sind ein ehrgeiziger Typ und Stillstand ist bekanntlich Rückschritt, wie viel Luft nach oben ist noch in der Oberliga?

Ludwig: Vergangenes Jahr waren wir Sechster, mir war aber vor allem wichtig, dass wir die Saison mit einem positiven Punktekonto abschließen. Ob dass in der dicht besiedelten Oberliga dann zu Platz sechs, sieben oder acht reicht, kann man vorher nie sagen. Das Ziel, ein positives Punktekonto vorzuweisen, gehen wir auch in diesem Jahr wieder an. Aber: Wir richten den Blick nach vorne - mit einer gehörigen Portion Respekt in Sachen Absicherung nach hinten. An einer Platzierung kann man das schwer festmachen. Klar ist auf jeden Fall: Die Entwicklung des Teams ist noch lange nicht zu Ende.

BT: ...dafür allerdings das Engagement von Max Mitzel. Das Sandweierer Eigengewächs läuft künftig für den Drittligisten TGS Pforzheim auf. Wie schmerzhaft ist der kurzfristige Abgang?

Ludwig: Der ist sehr schmerzhaft. Es ist schade, dass er gegangen ist. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute in der dritten Liga, aber der Zeitpunkt nach zwei Wochen in der Vorbereitung war für uns nicht gut, aber das müssen wir so hinnehmen, und das nehmen wir auch so hin.

BT: War der Zeitpunkt ausschlaggebend dafür, dass Sie in Sachen Transfers nicht mehr reagiert haben?

Ludwig: Nach der vergangenen Runde hätten wir sicher reagiert, aber nach 14 Tagen Vorbereitung wollten wir das nicht mehr und haben uns intern entschieden: Wir ersetzen Max aus den eigenen Reihen.

BT: Wie soll das konkret aussehen?

Ludwig: In der Abwehr waren Johannes Henke und Max Mitzel für unser offensives Verhalten maßgeblich, an die Aufgaben von Max wird nun Marvin Schulz schrittweise rangeführt. Wir trauen ihm das auf jeden Fall zu, im Verbund mit Johannes Henke. Insgesamt spielen die Spieler aus dem Perspektivkader eine wichtige Rolle, dazu zähle ich auch Philip Schulz, Maik Hohlfelder, Luca Hable und Matthias Seiter. Insgesamt hat da in den vergangenen zwei Jahren eine enorme Qualitätsverbesserung stattgefunden, insofern können alle in die Bresche springen.

BT: Wenn wir gerade bei Personalien sind: Niklas Jolibois ist der einzige externe Neuzugang, der Mittelmann kam vom Badenligisten TV Bretten. Kann er den Abgang von Johannes Heiß kompensieren?

Ludwig: Ich bin guter Dinge, dass er das kompensieren kann, das hat er in den Vorbereitungsspielen auch schon gezeigt. Niklas hat einen anderen Stil, kommt eher von der Athletik, was unseren Spiel sehr gut tut. Wie er in Stresssituationen im Spiel reagieren wird, muss sich allerdings erst noch zeigen. Denn wir wissen auch, Jo Heiß hat gerade in den entscheidenden Phasen des Spiels meist die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber wie sich Niklas als Teamspieler einbringt, wie er in der Abwehr steht, wie er das Spiel leitet von der Mittelposition, auch mal von der Halbposition - da sind wir im Trainerteam sehr zufrieden. Auch die Jungs haben ihn schon gut integriert. Das Schöne: Niklas will Verantwortung übernehmen, er ist ein Typ, der gut hierher passt!

BT: Angesichts der nur leichten personellen Veränderungen dürfte es in Sachen Spielstil wohl kaum Änderungen geben, oder?

Ludwig: Am generellen Stil wird sich nichts verändern, dazu besteht auch keine Notwendigkeit. Wir wollen allerdings noch schneller zu Ballgewinnen in der Abwehr kommen, mit noch schnellerem Zuschieben der Räume und noch schnellerem seitlichen Verschieben des ganzen Abwehrverbunds, um auf diese Weise in die erste und zwei Phase überzugehen. Insgesamt wollen wir das noch besser lösen als in den vergangenen zwei Jahren, das ist das Grundcredo. Zudem müssen wir noch geduldiger bei der Abschlusssuche im Sechs-gegen-Sechs werden, da besteht noch Verbesserungspotenzial. Auch die Torhüter sollten im Vergleich zum Vorjahr noch etwas zulegen.

BT: Anderes Thema: Der TV Sandweier geht in diesem Jahr als TVS 1907 Baden-Baden an den Start. Neben einer besseren Verortung geht es in erster Linie um bessere Vermarktungsmöglichkeiten durch das Etikett "Baden-Baden". Was halten Sie als Trainer von der Änderung?

Ludwig: Was das Sponsoring betrifft, leuchtet es mir durchaus ein, dass der Name Baden-Baden vielleicht etwas mehr bringt als Sandweier. Insgesamt bin ich bei dem Thema aber eher Traditionalist. Andererseits hat es für mich auch Vorteile: Ich bin in meinem Heimatdorf Helmlingen schon mehrfach angesprochen worden: "Mensch, ihr heißt ja jetzt Baden-Baden, und Baden-Baden ist ja eine Weltstadt. Dann bist du ja jetzt ein Weltstadttrainer!" Das ist natürlich witzig - und vielleicht wirkt sich das dann auch mal finanziell aus (lacht).

BT: Und was sagt der Weltstadttrainer zum morgigen Auftaktgegner, dem TV Plochingen?

Ludwig: Als erstes Spiel ist das eine sehr undankbare Aufgabe, weil Plochingen auch extrem heimstark ist. So wie wir in unserer Halle die Spiele gewinnen müssen, ist es in Plochingen ähnlich. Man muss allerdings sagen: Plochingen ist ein bisschen im Umbruch, weil der Mittelmann und Spielertrainer Daniel Brack nur noch Trainer ist. Die werden sich also neu aufstellen müssen. Und genau diese Chance müssen wir nutzen, dass sie noch nicht so ganz eingespielt sind, weil sie die vergangenen zwei Jahre von Brack gelebt haben. In diese Schneise wollen wir einbrechen.

BT: Dann könnten Sie es ein weiteres Mal schaffen, Sandweierer Handball-Geschichte zu schreiben, denn in den vergangenen sechs Oberliga-Spielzeiten ist es dem TVS nie gelungen, im Auftaktspiel Zählbares zu holen...

Ludwig: Das habe ich auch schon gehört. Aber es geht ja schließlich nicht um meine Statistik, wir wollen uns punktetechnisch so früh wie möglich nach hinten absichern, um den Blick in der Tabelle nach vorne richten zu können. Die Punkte, die wir einsammeln können, wollen wir holen.

BT: Wie geht es also morgen aus?

Ludwig: Wir gewinnen!