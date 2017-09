Neustart in Chemnitz Von Hans Falsehr Dreimal war der Fußball-Drittligist Karlsruher SC im bisherigen Saisonverlauf auf "Dienstreise". Dreimal kehrten die Wildparkprofis mit leeren Händen nach Hause zurück. Die letzte Auswärtsniederlage - 0:4 beim SC Fortuna Köln vor drei Wochen - kostete Cheftrainer Marc-Patrick Meister den Job. Nach dem, unter der Regie von Co- und Interimstrainer Zlatan Bajramovic, 1:1 zu Hause gegen Halle und der anschließenden Länderspielpause, gibt am morgigen Samstag (14 Uhr) in Chemnitz Meisters Nachfolger Alois Schwartz sein Debüt als KSC-Trainer. "Wir haben eine intensive Trainingswoche hinter uns und noch zwei Einheiten vor uns", sagte Schwartz gestern. "Ziel ist es, in Chemnitz etwas mitzunehmen." Entgegen der ursprünglichen Planung, die am vergangenen Wochenende zwei freie Tage vorsah, habe er mit seiner neuen Mannschaft "durchtrainiert". Das sei sinnvoll gewesen und die Mannschaft habe das super angenommen. "Wir haben uns ausgiebig beschnuppert." Um seine neuen Spieler vorurteilsfrei kennenzulernen, habe er keine Videos studiert oder andere Informationen eingeholt, sagt Schwartz, sondern nur die Trainingseindrücke auf sich wirken lassen. Fazit: "Die Jungs sind wissbegierig und willig. Das sind die besten Voraussetzungen, um gut arbeiten zu können." Kompaktheit, Zweikampfstärke und Selbstvertrauen, Stabilität und Konstanz - das waren die wichtigsten "Themen" seit Schwartz' Amtsantritt im Wildpark vor eineinhalb Wochen. Und das, was seine Schützlinge seither gezeigt hätten, "war gut, das müssen wir jetzt ins Spiel übertragen". Der KSC sei in Chemnitz nicht chancenlos. Pfiffe oder Beifall - was erwartet Anton Fink bei seiner Rückkehr zum CFC, für den er fünfeinhalb Jahre (210 Einsätze) auf der Jagd nach Toren (102) war? "Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ausgepfiffen werde. Das Publikum weiß, was ich im Trikot der Himmelblauen geleistet habe." Er habe "eine Veränderung gebraucht", erklärte "Toni" seine Rückkehr in den Wildpark, wo er von Juli 2009 bis Januar 2011 schon einmal "tätig" war. Unter Alois Schwartz, bestätigte Fink, sei "gegenüber den Vorwochen mehr Zug drin". Und er wolle auf der Heimfahrt drei Punkte im Gepäck haben. Dass Fink in der Karlsruher Startelf aufläuft - keine Frage. Auch wenn sich Schwartz gestern in keinster Weise darüber ausließ, welchen "Matchplan" er seiner Mannschaft in Chemnitz mit aufs Spielfeld geben wird und welche Spieler ihn erfolgreich umsetzen sollen: "Das verrate ich nicht." Torhüter Sebastian Gessl, Nathaniel Amamoo, Malik Karaahmet und Valentino Vujinovic spielen in seinen Überlegungen aber keine Rolle, sondern heute Abend für den KSC II in der Oberliga um Punkte. Andreas Hofmann ist verletzt (Knie), und der letzte Neuzugang, Innenverteidiger Giuseppe Leo, hat "logischerweise", so der KSC-Coach, noch Trainingsrückstand und ihm fehlt die Spielpraxis. Kapitän Kai Bülow hat seine bei der 0:4-Niederlage bei Fortuna Köln erlittene Rippenprellung "weggesteckt und sehr gut trainiert". Auch mit ihm ist deshalb als Startspieler zu rechnen. Florent Muslija (Deutsche U20) und Oskar Zawada (Polnische U21) sind wohlbehalten von ihren Einsätzen zurückgekehrt. "Es ist positiv", findet Schwartz, "dass wir Nationalspieler haben." Ob sie zum 18-köpfigen Aufgebot für den morgigen "Neustart" des KSC gehören, wird sich nach dem heutigen Abschlusstraining um 10 Uhr zeigen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Berlin

Steinhaus sorgt für Novum Berlin (red) - Bibiana Steinhaus soll am kommenden Wochenende als erste Frau ein Spiel in der Fußball-Bundesliga der Männer leiten. Nach 80 Partien als Schiedsrichterin in der zweiten Liga gelang ihr nach der vergangenen Saison der Sprung ins deutsche Oberhaus (Foto: dpa). » Weitersagen Berlin (red) - Bibiana Steinhaus soll am kommenden Wochenende als erste Frau ein Spiel in der Fußball-Bundesliga der Männer leiten. Nach 80 Partien als Schiedsrichterin in der zweiten Liga gelang ihr nach der vergangenen Saison der Sprung ins deutsche Oberhaus (Foto: dpa). » - Mehr Karlsruhe

Fink kehrt zum KSC zurück Karlsruhe (red) - Torjäger Anton Fink (Foto: GES) kehrt nach fünf Jahren zum Karlsruher SC zurück. Der 29-Jährige kommt vom Chemnitzer FC und unterschrieb beim Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga einen bis zum Sommer 2019 gültigen Vertrag, wie der KSC mitteilte. » Weitersagen (red) - Torjäger Anton Fink (Foto: GES) kehrt nach fünf Jahren zum Karlsruher SC zurück. Der 29-Jährige kommt vom Chemnitzer FC und unterschrieb beim Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga einen bis zum Sommer 2019 gültigen Vertrag, wie der KSC mitteilte. » - Mehr