Ein Kracher zum Oberliga-Auftakt

und Nina Ernst

Sie haben es schon wieder getan: Die Spielplan-Strategen der Handball-Oberliga haben offenbar ein Faible für Derbys zum Rundenauftakt. Anders lässt sich sonst kaum erklären, warum morgen zum Start in die neue Runde erneut die beiden Bezirksvertreter in der höchsten Spielklasse des Landes aufeinandertreffen. Nachdem es die Spielerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck im ersten Oberligaspiel der Vereinsgeschichte überhaupt gleich mit dem Lokalrivalen aus Ottersweier zu tun hatten, steht morgen wieder ein echter Kracher an: Die SG gastiert beim Aufsteiger SG Muggensturm/Kuppenheim. Die Handball-Fans in der Region dürfen sich also freuen, geht es doch um 18 Uhr in der Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle gleich richtig zur Sache.





"Wenn es noch einen letzten Kick gebraucht hat, dann war es das", sagt Arnold Manz und freut sich auf ein "Spiel mit einer besonderen Note". Angesichts des souveränen Aufstiegs der MuKu-Frauen - das Team von Trainerin Viktoria Kühn verlor in der vorangegangenen Südbadenliga-Saison lediglich ein Spiel, und auch das nur mit einem läppischen Tor Differenz - rechnet der sportliche Leiter der SG, der zusammen mit Trainer Kevin Bauer (Manz: "Wir haben einen super Draht zueinander") verstärkt in den Übungsbetrieb eingebunden ist, mit einem "Duell auf Augenhöhe. Das wird eine ganz enge, reizvolle Kiste". Ein Favorit ist in den Augen von Manz nicht auszumachen.

Als Viktoria Kühn den Spielplan zum ersten Mal zu Gesicht bekam, dachte sie: "Oh, Mist!" Schließlich gehört die SG für die MuKu-Trainerin "zum Favoritenkreis" der Liga. Mittlerweile findet sie das Derby zum Auftakt "doch ganz gut. Wir müssen ja nicht nur gegen die spielen, sondern die auch gegen uns", ist Kühn von der eigenen Stärke überzeugt. Zum einen ist sie "sehr zufrieden" mit der Vorbereitung ihrer Mädels auf die neue Spielklasse, zum anderen kennt ein halbes Dutzend Akteurinnen die Oberliga bereits aus der Saison 2013/14 - allen voran Kerstin Apel, die gar nicht mehr Apel, sondern Merkel heißt. Die MuKu-Spielführerin hat in der Sommerpause den Linxer Fußballer Alexander Merkel geheiratet. Trainerin Kühn ist optimistisch, schon im Derby erstmals zu punkten. Denn: "Sie kennen unsere Abwehr noch nicht", sagt Kühn, die in ihre zweite komplette Saison in Muggensturm geht. Am Prunkstück des MuKu-Spiels hat sie in den vergangenen Wochen immer wieder getüftelt.

Während MuKu nach drei Jahren Abstinenz zurück in der baden-württembergischen Eliteliga ist, geht die SG aus dem Rebland in ihre zweite Oberliga-Saison. Glaubt man den Altvorderen der Szene, ist die zweite Saison ja stets besonders knifflig, Sorgen macht sich Manz diesbezüglich aber nicht. Vielmehr "wollen wir angreifen und schon vorne mitspielen". Schon allein deshalb, um den vielen Hochveranlagten im Kader etwas bieten zu können und keine zusätzlichen Begehrlichkeiten anderer Clubs zu wecken, die es ohnehin schon gebe, so Manz. Dass die SG nach dem herausragenden Platz drei in der Premierensaison und dem Aufstieg der beiden Erstplatzierten (Metzingen II und Ketsch II) quasi auf den Aufstieg gebucht ist, hält der 61-jährige Trainerfuchs für eine ziemlich "plumpe Schlussfolgerung". Auch wenn die Steinbacher aus dem randvollen Talente-Brunnen schöpfen können, gebe es für Spitzenpositionen "keine Garantien".

Möglicherweise hat Manz auch noch die Vorbereitungsphase im Hinterkopf, denn diese lief trotz zweier Trainingslager und Teambuilding-Maßnahmen nicht unbedingt optimal. "Wir haben in diesem Jahr sehr viel in der Halle gemacht", berichtet Manz vom Verzicht auf lange Laufeinheiten in den Wäldern. Dumm nur, dass er bis zum morgigen Derby nicht ein einziges Mal den kompletten Kader beisammen hatte. "Ganz bitter" sei das und sorge auch für ein "bisschen Bauchweh", so Manz, schließlich "fehlt uns die Feinabstimmung".

Diese dürfte in der Pause aber nicht gänzlich verloren gegangen sein, schließlich spielt die SG um Spielführerin Simone Falk schon lange in ähnlicher Besetzung zusammen. Auch in diesem Jahr wurde nur minimal an den personellen Stellschrauben gedreht. Neben Torhüter-Talent Svenja Wunsch, die von der TS Ottersweier kommt, aber bereits in der B-Jugend der SG den Kasten hütet, ist Anna Pfliehinger einziger externer Neuzugang. Und selbst die Rechtshänderin, die zuletzt auf der Linksaußen-Position bei der TSO gewirbelt hat, hat das Handball-Abc im Rebland gelernt. Hoffnungsvolle Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen wie Karla Höhne, Karen Klöpfer, Anna Bönte und Anna-Lucia Boni (aus der Reserve) sorgen dafür, dass sich die Etablierten - dazu zählen nach ihren Einsätzen im vergangenen Jahr auch schon Laetitia Quist und Stephanie Elies - nicht auf die faule Haut legen können. Quasi als weiterer Neuzugang ist Sarah Hildebrand zu werten, die in der kompletten vergangenen Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung zum Zuschauen verdammt war.

Apropos Verletzungen: Nachdem Larissa Melcher nach einem Jahr Pause drauf und dran war, sich wieder in die Mannschaft zu werfen, kugelte sie sich zum wiederholten Mal die Schulter aus - die Folge: vorzeitiges Karriereende. Auch Torhüterin Zoe Ludwig sowie Monja Lorenz werden nicht mehr für die SG auflaufen, Ludwig versucht ihr Glück beim SV Allensbach, Lorenz zieht es studienbedingt zur HSG Mannheim. "Das ist schon bitter", bedauert Manz.

In Muggensturm muss Coach Kühn nur den Abgang von Carmen Pauer verzeichnen. Gleichsam ist die Trainerin froh, dass sie kaum neue Spielerinnen ins eingespielte Team hat integrieren müssen, denn: "Mehr als zwei Neuzugänge sind meistens ein Problem", sagt sie. Logisch klingt es daher, dass MuKu nur zwei neue Spielerinnen verpflichtet hat. Die Prominentere von beiden ist keine geringere als die Bundesligaerprobte Desire Kolasinac. Und die muss im Schnellverfahren eingebunden werden. "Erst am Dienstag hat Desire zugesagt", beschreibt Kühn das Prozedere. Zwar hat die Rückraumspielerin, die in der Saison 2016/17 beim TV Nellingen in der ersten Bundesliga auf Torejagd ging, vor ihrem einmonatigen Urlaub drei Wochen lang bei MuKu trainiert - jedoch lediglich der Fitness wegen. So traf Kühn die Entscheidung der Rechtshänderin "absolut kurzfristig und überraschend". Die ehrgeizige Übungsleiterin weiß um die Stärken des Neuzugangs, der im Bezirk schon für die Panthers Gaggenau und die TS Ottersweier auf der Platte stand: "Mit ihrer Erfahrung, ihrer Spielübersicht und ihrem Selbstbewusstsein kann sie uns richtig helfen." Eine besondere Stellung will Kühn der Rückraum-Shooterin trotzdem nicht zuschreiben - sie hält vielmehr das Kollektiv hoch: "Jede Spielerin hat eine wichtige Rolle!"

Zweiter Neuling ist Melissa Stoltz vom HBC Seltz. Die Französin spricht zwar kaum Deutsch, ist auf dem Feld aber eine echte Verstärkung. "Sie ist sehr athletisch und bringt ein super Tempo mit", beschreibt Kühn den Neuzugang, der in erster Linie auf der Mittelposition eingesetzt wird. Steht hinter Kolasinacs morgigem Einsatz aufgrund von Formalien noch ein Fragezeichen, ist Stoltz definitiv noch nicht spielberechtigt, sie kann erst beim dritten Spiel mitwirken.

Unter anderem deswegen ist Carl Josenhans, Vorsitzender der SG Muggensturm/Kuppenheim, bei der Zielsetzung zurückhaltend. "Mit dem Klassenerhalt wäre ich mehr als zufrieden", sagt Josenhans und denkt dabei wohl auch noch an das nur einjährige Gastspiel in der höchsten Spielklasse Baden-Württembergs von vor drei Jahren. Kühns Einschätzung fällt dagegen optimistischer aus: "So eine Mannschaft habe ich noch nie trainiert." Ihr Team schenke ihr vollstes Vertrauen und ziehe stets voll mit. Die Trainerin prophezeit: "Wir sind eine starke Konkurrenz für alle Mannschaften." Daher formuliert Kühn ein ambitioniertes Ziel: "Die ersten fünf Plätze müssen es schon sein!"