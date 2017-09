Die Freundschaft ruht kurz

Das Duo aus Florida verbindet viel, die Parallelen in den Lebensläufen der jungen Frauen afroamerikanischer Abstammung sind erstaunlich. Es passt ins Bild des "doppelten Lottchens", dass beide in ihrem jeweils zweiten Grand-Slam-Halbfinale gemeinsam den Schritt in ihr erstes Major-Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier machten.

Davon hatten beide im Januar noch nicht einmal zu träumen gewagt. "Ich saß auf der Couch, hatte nach der Fuß-OP einen großen Gips, konnte mich nicht bewegen - und schaute mir die Australian Open im Fernsehen an", berichtete die Weltranglisten-83. Stephens.

Auch Keys, in deren Trainer-Team der Allgäuer Dieter Kindlmann steht, verpasste den Saisonstart wegen einer Handgelenk-Operation. Doch geteiltes Leid ist halbes Leid. "Wir waren uns einig, wie sehr uns das alles nervt. Wir haben uns oft geschrieben und getröstet - das hat geholfen", sagte Keys.

Die beiden Freundinnen und Fed-Cup-Kolleginnen versuchen, bei jeder Gelegenheit zusammen Essen zu gehen. In New York reichte die Zeit noch nicht, doch nach dem Endspiel vor 23771 Zuschauern ist ein gemeinsames Dinner geplant. Die Siegerin des Finals muss zahlen - kein Problem bei einem Preisgeld von umgerechnet rund 3,1 Millionen Euro. Stephens oder Keys - eine wird die erste amerikanische US-Open-Siegerin im neuen Jahrtausend sein, die nicht Williams heißt. "Man sieht langsam, was im Schatten von Serena und Venus herangewachsen ist", so Ikone Chris Evert.

Erstmals seit 1981 standen vier US-Girls im Halbfinale des Heim-Majors - drei davon waren dunkelhäutig. "Das ist großartig für das amerikanische Tennis. Und es ist großartig für die afroamerikanischen Frauen", betonte Stephens, Tochter eines ehemaligen, aber bereits verstorbenen NFL-Profis von den New England Patriots. Das 6:1, 0:6, 7:5 gegen Venus Williams (Nr. 9) in der Vorschlussrunde war ihr 14. Sieg in den vergangenen 16 Partien. Keys hatte es da beim 6:1, 6:2 gegen Coco Vandeweghe (Nr. 20) einfacher.

Und natürlich machen sie quasi im Gleichschritt ihren bislang größten Erfolg an ihren monatelangen Verletzungspausen fest. Stephens ging auf Partys, Hochzeiten und Taufen. "Alles Dinge, die ich jahrelang nicht machen konnte, weil ich auf der Tour unterwegs war", erzählte sie. Doch die Fed-Cup-Spielerin merkte vor allem eines: "Wie sehr ich das Tennisspielen liebe und vermisse." Keys erging es genauso.

Durch die Auszeit habe sie "die Liebe" zu ihrem Sport "neu entdeckt. Ich mache mir jetzt auch nicht mehr so viel Druck", sagte die Anwaltstochter. In ihrem bislang größten Match soll die Freundschaft aber ruhen. "Wir können das trennen", behauptete Keys, "natürlich wollen wir am Samstag beide gewinnen, aber nach dem Spiel wird unsere Verbindung immer noch großartig sein." Daran besteht kein Zweifel beim "doppelten Lottchen".(dpa)