Abgezockt zum Auswärtssieg

"Eigentlich bin ich kein Alkoholfreund, aber heute werde ich mir sicherlich auch ein Bier genehmigen", sagte Dietmar Blicker freudestrahlend. Der Grund für den ungewohnten Bierkonsum des Mörscher Fußballtrainers: Eine tadellose, geschlossene Leistung seiner Mannschaft, die in einem völlig verdienten 3:1-Sieg im Verbandsliga-Derby beim SV 08 Kuppenheim gipfelte.

"Ein Derby gewinnt meiner Meinung nach die Mannschaft, die weniger Angst hat zu verlieren", analysierte Blicker die vorherigen 90 Minuten. Sein Pendant auf Kuppenheimer Seite, Matthias Frieböse, war dagegen restlos bedient und stimmte der aufgestellten These des SVM-Coaches bei seiner Spielbeobachtung indirekt zu: "Mörsch hat völlig verdient gewonnen. Mörsch hat Männerfußball gespielt, wir nicht."

Dass es sich um ein Derby handelte, machte SVM-Stürmer Christof Leiss bereits nach 30 Sekunden deutlich, als er mit einem harten Einsteigen gleich eine erste Duftmarke setzte. Und auch die erste Torgelegenheit gehörte den Gästen: Ein langer Diagonalball aus der Abwehr fand in Steven Herbote, bis vergangene Runde noch im Kuppenheimer Wörtel beheimatet, einen dankbaren Abnehmer. Wäre dem Flügelspieler die Ballmitnahme etwas besser gelungen, hätte 08-Keeper Nikolai Gogol in der Eins-gegen-Eins-Situation bereits in der sechsten Minute das Nachsehen gehabt.

Von einer Abtastphase im Derby war indes nichts zu spüren - zu fehleranfällig präsentierten sich die beiden Defensivreihen in den ersten 45 Minuten. So hatte das Kuppenheimer Publikum nur drei Minuten später bereits den Torschrei auf den Lippen, als Stürmer Lucas Grünbacher nach einer flachen Hereingabe von Neuzugang Sami Saddedine aus rund sechs Metern an SVM-Torhüter Fabian Hegele scheiterte. "Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Den hat Fabian super rausgeholt", lobte Blicker seinen Keeper.

Danach übernahm jedoch seine Elf wieder das Ruder und wäre nach einer einstudierten Eckballvariante durch Tobias Gauder (13.) beinahe in Führung gegangen. Diese ließ dann jedoch nur drei Minuten auf sich warten: Wieder ein langer Diagonalball von Maximilian Schmitt auf Herbote, der seinem Gegenspieler Yannis Otto im Rücken davonlief, ein Pass in den 08-Strafraum auf Gauder, der für Leiss auflegte, der den Ball aus sieben Metern ins lange Eck chippte.

Doch der Gastgeber zeigte sich wenig geschockt und hatte im Anschluss gleich zweimal die Gelegenheit zum Ausgleich. Doch sowohl Grünbacher (23.), dessen Schuss auf der Linie geklärt wurde, als auch Denis Kolasinac, der einen Schussversuch von Dejan Djuric aufs Tor lenkte, scheiterten.

Gewarnt durch die zwei Gelegenheiten legte Mörsch in der Folge eine Schippe drauf, zeigte sich zweikampfstärker, lauffreudiger und spielstärker - schlicht abgezockter und reifer. Während Kuppenheim vor dem gegnerischen Tor oftmals zu umständlich agierte, war das 2:0 (53.) Indiz für die Mörscher Abgezocktheit. Gauder eroberte den Ball im Mittelfeld, ließ die Kuppenheimer Abwehrreihe wie Slalomstangen hinter sich stehen und steckte im 08-Strafraum durch auf Herbote. Dessen Hereingabe fand in Leiss einen dankbaren Abnehmer. "Heute haben wir das Spiel in der Defensive verloren. Wir haben alle wichtigen Zweikämpfe und zweiten Bälle verloren", erklärte Frieböse.

Auch der zwischenzeitliche Anschluss durch Kolasinac, der eine Grünbacher-Vorlage ins Tor bugsierte (60.), änderte nichts an der Mörscher Überlegenheit nach der Pause. "Auch nach dem 1:2 sind wir ruhiggeblieben und haben weiter nach vorne gespielt. Das ist ein weiterer Entwicklungsschritt meiner Mannschaft", sagte Blicker. In der Tat: Trotz des Kolasinac-Treffers hatten der 18-jährige Philipp Würz und Schmitt im Mittelfeld die Spielkontrolle und verteilten die Bälle teils sehenswert auf die umtriebigen Gauder und Heck. Dieser sorgte in der 70. Minute mit einem flachen Schuss aus 20 Meter ins rechte Eck schließlich für die endgültige Entscheidung.

"Heute haben wir Einstandsfest. Die Jungs dürfen jetzt feiern", erklärte der SVM-Coach und fügte augenzwinkernd hinzu: "Vielleicht trink ich heute auch einzweites Bier."

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto (43. Smuda), Kolasinac, Borutta, Tasli - Karadogan - Götz, Klein (59. Mörmann), Saddedine (85. Eren), Djuric (59. Balzer) - Grünbacher.

1. SV Mörsch: Hegele - Pflugfelder, Baumann, Preine, Celentano - Würz, Schmitt, Gauder (70. Gauder), Herbote, Heck - Leiss (87. Weßbecher).

Schiedsrichter: Christian Schnurr (Hügelsheim) - Zuschauer: 350 - Tore: 0:1, 0:2 Leiss (16.,53.), 1:2 Kolasinac (60.), 1:3 Heck (71.) - Beste Spieler: Götz - Leiss, Herbote, Würz.