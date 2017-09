"Frustrationstoleranz"-Grenze strapaziert

Es ist unbestritten, dass Borussia Dortmund und der SC Freiburg im vergangenen Jahrzehnt ihre Spuren im deutschen Fußball hinterlassen haben. Die neuerdings stinkreichen Westfalen mit ihrem gnadenlosen Power-Pressing, mit dem sie nicht nur die Bayern bisweilen zur Weißglut trieben, sondern auch etliche nationale Titel einsackten. Die im Vergleich dazu arme Kleinkunstbühne aus dem Breisgau kämpft seit jeher unter schwierigen Bedingungen gegen das Establishment an, einmal mehr, einmal weniger erfolgreich.

Beide sind ihren Stilen immer treu geblieben. Am Samstag wurden 6000 Dortmunder und 18000 SC-Sympathisanten Zeugen eines markanten Stilbruchs. Bei der trostlosen Nullnummer konnten die einen nicht und schafften es die anderen nicht, das Runde ins Eckige zu befördern. Wobei die Freiburger den Rasen beim erlösenden Schlusspfiff als moralische Sieger verließen, hatten sie dem großen Favoriten - zwölf Mal in Folge siegten die Schwarz-Gelben gegen den SC - in 63-minütiger Unterzahl doch einen Bonuspunkt abgetrotzt. "Wenn man über eine Stunde so verteidigt, dann ist der Punkt verdient", bilanzierte SC-Trainer Christian Streich über die kompakte, stabile Defensivleistung, die sich nach der Roten Karte für Neuzugang Yoric Ravet bei seinem Bundesliga-Debüt zur reinen Abwehrschlacht entwickelte.

Zum zweiten Mal in dieser Saison entschied der Videobeweis gegen den Sport-Club - völlig zu Recht. Denn Ravets Foul im Rücken von Marcel Schmelzer, der sich einen Teilriss eines Bandes im rechten Sprunggelenk zuzog und erneut sechs Wochen ausfallen wird, war eben nicht gelbwürdig, wie Referee Cortus zunächst signalisierte. In Köln schaltete sich der Video-Assistent ein, Cortus zückte dann rot, und auch Streich bekannte später: "Das ist vertretbar."

Was dann allerdings die Dortmunder aus der numerischen Überlegenheit und angesichts der geballten spielerischen Klasse, die Nationalspieler wie Götze, Pulisic oder Aubameyang verkörpern, machten, war nicht nur für BVB-Coach Peter Bosz nicht vertretbar. "Ich bin enttäuscht, weil wir einfach gewinnen müssen, wenn wir so lange in Überzahl sind." Der freundlich begrüßte Ex-Freiburger Maximilian Philipp: "Der Punkt ist nicht genug." Der auch bei Freistößen indisponierte Nuri Sahin: "Wir haben viel versucht, aber das war nicht so zwingend, wie man sich das wünscht."

Zeitweise sah es so aus, als hätte der BVB eine neue Sportart für sich entdeckt. Wie im Handball suchten die Starkicker nach einer Lücke im Halbkreis um den SC-Strafraum herum - fanden sie aber nicht. Drei Halbchancen für Götze, Pulisic und Philipp: An Einfalls-, Mutlosigkeit und einer arg durchschaubaren Spielweise war das nicht zu überbieten. Als der Ball tatsächlich einmal im SC-Tor gelandet war nach Aubameyangs einzig passabler Strafraumaktion, hatte Cortus zuvor schon wegen Fouls abgepfiffen (80.). 27:5 Torschüsse, 7:0 Ecken, 77 Prozent Ballbesitz - aber null Durchschlagskraft. Für eine hochbezahlte Spitzenmannschaft, die den angeknockten Bayern im Titelrennen endlich wieder mal Paroli bieten will, war das schlicht viel zu wenig.

"Wir können auch so spielen, wir haben oft genug gegen den BVB verloren", verteidigte SC-Arbeitstier Amir Abrashi die Verbarrikadierung, die bei Dortmunder Ballbesitz zehn Mann 30 Meter vor dem eigenen Tor umfasste. So hat der SC noch nie im eigenen Stadion einen Bundesliga-Punkt ermauert. Verteidiger Christian Günter erwähnte die "Frustrationstoleranz". Also immer weiter kämpfen, anlaufen, auch wenn man den Ball nicht bekommt. Günter lächelte, als er zum letzten Lauf Richtung Kabine ansetzte. Zumindest für die BVB-Fans war die Toleranzschwelle angesichts der eigenen frustrierenden Spielweise überschritten worden.