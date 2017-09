"Darauf können wir aufbauen"

60 Minuten sind um. Schlusspfiff. Geschlossen eilen die MuKu-Frauen auf den Seitenstreifen. Dort liegt Mannschaftskameradin Luisa Stahlberger - mit einem blutenden Cut über dem Auge. Bevor sich in den Gesichtern des Oberliga-Aufsteigers Zufriedenheit breit macht, wird genau das demonstriert, was für Trainerin Viktoria Kühn zählt: die ganze Mannschaft. "Vik" ist "absolut zufrieden", trotz der 23:27-Niederlage ihres Teams gegen den Derby-Rivalen SG Steinbach/Kappelwindeck in Baden-Württembergs Eliteliga.

60 Spielminuten zuvor: Das Lied "Get ready for this" ertönt, die Spielerinnen der SG Muggensturm/Kuppenheim laufen aufs Feld der Sporthalle am Cuppamare. Rund eine Stunde später bringt es Kühn auf den Punkt: "Mit solchen Spielen wie heute schaffen wir es ins Mittelfeld." Denn die MuKus haben vor vollem Haus gezeigt: Wir sind "ready", wir sind bereit - für die Herausforderung Oberliga. Dass am Ende nicht zwei Punkte auf der Habenseite standen, lag mitnichten am Einsatz und am Kampfgeist des Aufsteigers.

Bis zur letzten Sekunde sah man eine Heim-Mannschaft, die niemals aufsteckte und immer "110 Prozent gekämpft" hat, so Kühn. Was dem Sieg im Weg stand, waren vielmehr etliche technische Fehler, eine mangelnde Chancenverwertung und das hohe Tempo der neuen Liga. Das bestimmten zumeist die Rebländerinnen.

Eröffneten zwar Torfrau Olivia Blandl mit einem gehaltenen Ball und Saskia Kühn mit einem ihrer sechs Tore und dem 1:0 die Partie, sollte dies die einzige Führung der Gastgeber bleiben. Und die währte auch nur 30 Sekunden lang, ehe Sarah Daul und Kathrin Gerspach die Gäste ins Vordertreffen warfen (1:2).

Selbst wenn Coach Kühn nichts von Nervosität ihrer Sieben wissen wollte, so zeugte es doch von einer gewissen Aufgeregtheit, als Melanie Wunsch in der vierten Minute einen Pass zum Schiedsrichter spielte, MuKu durch einen Wechselfehler in Minute Elf eine Zeitstrafe kassierte, und Alica Charles kurz vor der Halbzeit die heimischen Zuschauer schon fast zum 10:13 jubeln ließ, um dann doch den Ball frei vorm Tor auf den Boden zu donnern und dieser den Weg nur übers Gehäuse fand.

Dagegen stand eine Gastmannschaft, die schnell im Umschalten war, dorthin ging, wo es wehtat und es mit enorm schneller Beinarbeit immer wieder schaffte, den Gegner mindestens zu zweit in Schach zu halten. Auch vor einer bundesligaerprobten Desire Kolasinac - die zudem erst im zweiten Durchgang mit Würfen aus der zweiten Reihe auf sich aufmerksam machte - zeigte die junge SG nicht einen Funken Respekt. Und dennoch: Auch die Steinbacher leisteten sich viele technische Fehler und einige Fahrkarten. Zwar habe man "heute nicht geglänzt", wie Steinbach-Trainer Arnold Manz nach dem Spiel befand. Aber immerhin die "Hausaufgaben gemacht", freute sich Manz vor allem über die "mannschaftlich ausgeglichene Leistung".

Für anerkennende "Ohs" und "Ahs" sorgten beide Teams trotzdem. Beispielsweise Steinbachs Simone Falk, die ohne mit der Wimper zu zucken jeden ihrer sechs Siebenmeter verwandelte. Oder MuKus rechte Seite, die geduldig die Abwehr ausspielte, so dass Linkshänderin Kühn ein ums andere Mal frei zum Schuss kam. Oder die erst sechszehnjährige Laetitia Quist, die nicht nur einmal den Ball mit der rechten Hand fischte, ihn in die linke weitergab, sich hochschraubte und mit starkem Armzug fünfmal einnetzte - und mit dem 27. Tor für die Gäste auch den Schlusspunkt setzte. Schlusspunkt in einem Spiel, das Claire Schnurr treffend analysiert: "Darauf können wir aufbauen!"

Tore für Muggensturm: Kühn 6, Kolasinac 4, Kunz 4/4, Koffler, Stahlberger je 3, Merkel 2/1, Schnurr 1 - für Steinbach: Falk 10/6, Quist 5, Gerspach 4, Daul, Aliu je 2, Hodapp, Bönte, Keller je 1, Hildebrand 1/1.