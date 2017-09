Schneider entscheidet Derby Von Christian Rapp Manchmal entscheidet im Fußball eine kleine Unachtsamkeit über Wohl oder Übel - so auch beim Landesliga-Derby zwischen dem Rastatter SC/DJK und der SpVgg Ottenau am Samstagmittag. Ottenaus Innenverteidiger Manuel Mantel versprang in der Vorwärtsbewegung der Ball, der Gastgeber setzte blitzschnell zum Konter über Oussama Ayari und Dennis Hildenbrand an. Der wiederum bediente per sehenswerter und überlegter Kopfballablage Kapitän Simon Schneider, der das entscheidende 2:1 durch die Beine von Keeper Frank Herzog erzielte. Zuvor sahen die rund 100 Zuschauer ein temporeiches Derby mit vielen packenden Zweikämpfen. Kampf war Trumpf, wenngleich auch beide Mannschaften bestrebt waren, sich auch vor das gegnerische Tor zu kombinieren. Dies gelang den Hausherren im ersten Abschnitt besser. Der RSC/DJK hatte klare Feldvorteile, im Mittelfeld versuchten Michele Mugnos und Schneider immer wieder die gefährlichen Stürmer Ayari und Hildenbrand in Szene zu setzen. Die Sportvereinigung war dagegen zunächst auf Torsicherung bedacht und lauerte auf Kontergelegenheiten. Wie in der 16. Minute, als Alexander Murr für Andreas Schmieder durchsteckte, dieser jedoch, bereits allein auf dem Weg Richtung RSC-Keeper Simon Baumstark, von Schiedsrichter Nico Jacob wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde - eine strittige Situation. Zwei Minuten später hatte dann Ayari die Führung für den Gastgeber auf dem Fuß. Doch der Stürmer, mit einem Gassenball von Hildenbrand mustergültig bedient, schob allein vor Gästetorhüter Herzog den Ball knapp links vorbei. Kurz drauf machte es Hildenbrand schließlich besser als sein Sturmpartner: Erneut ein Schnittstellenball, dieses mal von Mugnos, hebelte die Gästeabwehr aus - Hildenbrand schob aus zehn Metern überlegt ins rechte Eck zur Führung ein. Erst allmählich löste sich dieSportvereinigung aus der Rastatter Umklammerung und kam kurz vor der Pause zu einigen Halbchancen, gefolgt vom nächsten Aufreger: Nach einem Eckball kam Murr am Fünfmeterraum zum Abschluss, doch sein Schuss wurde kurz vor der Linie von einem RSC-Spieler mit der Hand geblockt. Ein Elfmeter wäre durchaus berechtigt gewesen. Nach der Pause knüpften die Murgtäler an die Drangphase aus der ersten Hälfte an. Die Sportvereinigung wirkte nun bemühter und auch gedanklich auf der Höhe, ohne sich zunächst zwingende Torchancen herauszuspielen - bis zur 62. Minute: Nach einer Murr-Vorlage sprintete Sandro Cuttica Richtung RSC-Strafraum, dort angekommen fackelte der Stürmer nicht lange und netzte aus halbrechter Position mit einem strammen Schuss ins kurze Eck ein. Der Gast war nun am Drücker, stürmte nach vorne - eben bis zu Mantels kleiner Unachtsamkeit, die das Spiel entscheiden sollte. "Nach dem Ausgleich wollten wir mehr, haben mehr investiert und bekommen dann in unserer besten Phase das 1:2", erklärte Ottenaus Trainer Björn Stolle den weiteren Verlauf der Partie. Sein Gegenüber Hubert Luft war natürlich "zufrieden mit dem Ergebnis", haderte jedoch damit, "dass wir es verpasst haben, den Sack nach den Führungen zuzumachen". Rastatter SC/DJK: Baumstark - Dreher, Weimert, Sr. Majher (70. Si. Majher), Lefort (63. Bulut) - Schneider, Mugnos, Apostel, Riili - Hildenbrand, Ayari. SpVgg Ottenau: Herzog - Walter, Mantel, Engon, Koritnik - Weiler, Fortenbacher, Hornung, Schmieder, Murr (76. Murr) - Cuttica. Schiedsrichter: Nico Jacob - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Hildenbrand (22.), 1:1 Cuttica (62.), 2:1 Schneider (72.) - Beste Spieler: Mugnos, Ayari - Herzog.

