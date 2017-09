Uphoff hält den Punkt fest

"Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich gewehrt hat - gegen einen Gegner, der spielerisch einiges gezeigt hat. Wir haben uns stabilisiert. Das war ein guter Anfang. Wir haben zum ersten Mal die Null gehalten", fasste Schwartz die ersten 90 Pflichtspielminuten unter seiner Regie zusammen. Und wenn Fabian Schleusener (36.) und/oder Marcel Mehlem (67.) ihre Riesenchancen genutzt hätten, so Schwartz weiter, "gehen wir sogar mit drei Punkten nach Hause".

So aber dürfte das torlose Unentschieden in der Karlsruher Führungsetage zwiespältige Gefühle ausgelöst haben. Denn die Badener rutschten in der Tabelle von Platz 16 auf Rang 17 ab, das Saisonziel "Aufstieg" mit jetzt zwölf Punkten und 14 Toren Rückstand auf Tabellenplatz zwei somit in noch weitere Ferne.

Dabei hätte es durchaus noch schlimmer kommen können. "Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir die Partie", tat CFC-Trainer Horst Steffen jedenfalls kund. Myroslav Slavov (14.) und vor allem Daniel Frahn ("Ich hätte uns belohnen müssen") mit seinem Strafstoß (57.) hatten sehr gute Möglichkeiten, das 1:0 für die Gastgeber zu markieren. In diesem Falle hätte sich der KSC als 18. und auf einem Abstiegsplatz befindlich auf den Heimweg machen müssen.

"Lange stehenbleiben und dann nach rechts werfen", lautete derweil Uphoffs Erfolgsrezept gegen Frahn, das ihm Anton Fink für das Duell mit seinem ehemaligen Stürmerkollegen zugeflüstert hatte. Aber auch Fink selbst ging bei der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte leer aus - trotz einiger guter Möglichkeiten (35., 39., 70.,). Zudem hätten auch Marvin Wanitzek (33.) und der gelb-rot-gefährdete Marc Lorenz (55.) für die Gäste treffen können.

"Das Unentschieden ist in Ordnung", stellte "Toni" Fink nach dem Abpfiff fest. "Wir können mit dem 0:0 ganz gut leben. Das war der erste Schritt in die richtige Richtung unter unserem neuen Trainer. Wir wollten hinten stabil stehen. Dass der Gegner die eine oder andere Chance herausspielt, lässt sich nicht vermeiden. Wir freuen uns, dass wir endlich mal zu Null gespielt haben."

Neben Uphoff und Fink ist aus der Karlsruher Mannschaft Marcel Mehlem herauszuheben, der zwar die vielleicht größte Chance des Spiels vergab, aber unheimlich viel Laufarbeit ablieferte und ordentlich Biss zeigte. "Er war im Training präsent, aggressiv. Das habe ich belohnt", erklärte Alois Schwartz "Cellos" ersten Startelfeinsatz.

Der alles in allem nur halb gelungene "Neustart" des KSC in Chemnitz war der Auftakt zu zwei englischen Wochen, die Schwartz und seiner Mannschaft nun bevorstehen. Am Mittwoch (18.30 Uhr) spielt der KSC beim Verbandsligisten SpVgg Neckarelz um den Einzug ins Viertelfinale des badischen Verbandspokals. In der Liga folgen dann die Sportfreunde Lotte (Samstag), Sonnenhof Großasbach (Dienstag, 19. September) und RW Erfurt (Sonntag, 24. September) als Gegner.

Chemnitz: Kunz - Leutenecker, Trapp, Endres, Mlynikowski - Reinhardt, von Piechowski - Hansch (66. Breitfelder), Frahn (74. Scheffel), Kluft (86. Aydin) - Slawow.

Karlsruhe: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon, Föhrenbach - Mehlem, Bülow - Wanitzek (85. Stroh-Engel), Fink, Lorenz (66. Muslija) - Schleusener (82. Camoglu).

Schiedsrichter: Patrick Schult (Hamburg) - Zuschauer: 7013 - Gelbe Karten: von Piechowski, Slawow - Lorenz - Besonderes Vorkommnis: Uphoff hält Foulelfmeter von Frahn (57.). (red)