Aus dem Training heraus zum Titel

"Wir befinden uns im Trainingsaufbau für die deutschen Meisterschaften über 50 Kilometer am 14. Oktober in Gleina", so Ihly vor dem Wettkampf. "Nathaniel nutzt den Wettkampf als schnelle Tempoeinheit."

In Bühlertal war dem Nationalmannschaftsathlet keiner der Gegner in der 30 Teilnehmer großen Gruppe gewachsen. Vom Start weg setzte sich Seiler an die Spitze des Feldes und hatte nach 200 Metern bereits mehr als zehn Meter zwischen sich und die nächsten Verfolger gebracht. Meter um Meter zog er dann weiter davon, nach 800 Metern setzte er bereits zur ersten Überrundung eines Seniorengehers an. Die Zuschauer zollten dem schnellen Gehschritt ihres Aushängeschildes viel Beifall, wozu auch die starken fachlichen Erklärungen von Carl Dohmann beitrugen. Der WM-Zehnte von London stand als Co-Kommentator am Mikrofon und wusste viel Interessantes zu berichten.

Nach 21:21,69 Minuten überquerte Seiler dann als neuer baden-württembergischer Meister mit deutlichem Vorsprung die Ziellinie. Der badische Rekord von Dohmann war aber zu keiner Zeit in Gefahr, "was auch gar nicht zu erwarten war", wie dieser am Mikrofon fachmännisch feststellte, "wenn ein Wettkampf als Tempospitze während des vollen Trainings eingebaut wird." Dohmann selbst macht derzeit nach seinem Top-Ergebnis von London Urlaub. "Ich werde zwar in Gleina an den Start gehen, aber die 50 Kilometer nicht voll zu Ende gehen", so der WM- und Olympia-Teilnehmer. Hinter Seiler wurde als schnellste Frau Brit Schröter von der LG Vogtland (Sachsen) gefeiert, die in beachtlichen 25:12,21 Minuten im Rahmenwettbewerb gewertet wurde. Barbara Primas von der TSG Esslingen überquerte als erste Frau aus Baden-Württemberg nach 27:36,13 Minuten die Ziellinie.

Für die Seniorengeher aus dem Leichtathletikkreis gab es einige Medaillen einzuheimsen: Andreas Adam (TV Gernsbach) gewann die Altersklasse M50 in 28:19,95 Minuten. In M60 setzte sich Georg Hauger vom TV Bühlertal in 27:16,64 Minuten deutlich vor seinem Vereinskameraden Jürgen Brügel (32:31,09) durch. Bei den Seniorinnen gingen Antje Köhler (TV Bühlertal; W55) in 31:51,85 Minuten, Marianne Gerhard (TB Gaggenau; W60) in 32:55,48 Minuten und Gisela Theunissen (TB Gaggenau; W75) in 36:54,48 Minuten jeweils zur Goldmedaille. Die Jugend-Titel gingen an Jan-David Fritsch und an Nora Wälde, beide vom TV Biberach.(rawo)