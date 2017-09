Kein Stress mehr für Ubstadt-Weiher

Ein Unentschieden sahen die Zuschauer im Motoball-Viertelfinal-Playoff um die deutsche Meisterschaft zwischen Durmersheim und dem norddeutschen Vertreter aus Seelze. Meister Ubstadt-Weiher setzte sich klar gegen Jarmen durch. Am Sonntag zog der MSC Puma Kuppenheim durch einen klaren Sieg gegen Tornado Kierspe nach.

Es war ein bis zum Ende spannendes Spiel zwischen dem MSC Comet Durmersheim und Seelze. Am Ende freuten sich die Gäste aus Niedersachsen über das Ergebnis mehr als der Altmeister. 5:5-Unentschieden stand es nach 80 Minuten. Dadurch hat sich der Nordmeister für das Rückspiel eine vorteilhafte Ausgangsposition verschaffen. Das erste Viertel gehörte klar den Gästen, die durch zwei Tore von Tobias Hahnenberg mit 2:0 in Führung gingen. Der Comet schlug aber mit zwei Toren im zweiten Abschnitt zurück. Im dritten Abschnitt übernahm Durmersheim das Kommando und erhöhte nach 60 Minuten auf 5:4. Im letzten Viertel versuchten die Gäste noch einmal alles und wurden mit dem 5:5-Ausgleich belohnt. Die Tore für den MSC Comet erzielten Daniel Kranefeld (3) und Jonas Burger (2).

Eine klare Sache wurde das Duell zwischen dem MSC Ubstadt-Weiher und dem MSC Jarmen. Vor den rund 250 Zuschauern siegten die Spargelstädter hoch mit 14:1 und machten damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Am Anfang brauchte der Titelverteidiger ein wenig, um in Fahrt zu kommen. Nach 20 Minuten stand es durch das Tor von Kevin Fröhlich (3.) nur 1:0. Im zweiten Abschnitt erhöhten Luca Böser (29., 39.) und Marco Weis (33.) auf 4:0. Fröhlich (43., 50.) baute den Vorsprung dann nach der Halbzeit auf 6:0 aus. Dann schwächte sich der MSC Jarmen selbst. Max Tews sah in der 54. Minute nach einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter die Rote Karte. Damit war die Partie gelaufen. Böser (56.), Weis (59.) und Kevin Gerber (60.) erhöhten uneinholbar auf 9:0. Im letzten Viertel war es zunächst Fröhlich, der in der 63. Minute das 10:0 erzielte. André Ickert gelang in der 66. Minute der Ehrentreffer für Jarmen. Gerber (67., 73., 80.) und Rico Gleie (78.) stellten dann den Endstand zum 14:1-Erfolg für Ubstadt-Weiher her.

Die rund 300 Zuschauer sahen eine sehr einseitige Partie zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSF Tornado Kierspe. Am Ende freute sich der Südligist über den 16:0-Kantersieg gegen den Nordligisten. Schon nach 20 Minuten führten die Hausherren mit 6:0. Benjamin Walz (3., 11.), Jannis Schmitt (4., 15.) und Max Schmitt (6., 16.) erzielten die Tore für die Hausherren.

Im zweiten Abschnitt bauten Dominik Mückenhausen (30.), Jannis Schmitt (31.) und Max Schmitt (38.) den Vorsprung bereits vorentscheidend auf 9:0 aus. Auch im dritten Abschnitt hatten die Gäste aus dem Sauerland den Pumas nichts entgegenzusetzen. Walz (42., 53.), Max Schmitt (48.) und Jannis Schmitt (54.) waren erfolgreich zum zwischenzeitlichen 14:0. Max Schmitt (63.) und Sven schmidt (76.) sorgten für die letzten Treffer zum hohen 16:0-Erfolg.(tm)