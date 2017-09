Bronzemedaille um ein Haar verpasst

Der deutsche Leichtathletik-Mannschaftsendkampf aller Seniorinnen- und Seniorenklassen fand am vergangenen Wochenende in der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. 54 Teams mit über 550 Teilnehmer waren angereist, um in den einzelnen Wettkampfklassen die besten deutschen Mannschaften zu ermitteln. Als einzige badische Mannschaft bei den Senioren wurde das Team M60 der LAG Obere Murg nominiert. Ziel der Gruppe um Mannschaftsführer Adi Marxer war es, die Vorkampfpunktzahl von 6300 Punkten, mit der die Gruppe im Mai in Löffingen badischer Meister wurde, zu verbessern. Diese Punktzahl reichte zum Finaleinzug und damit zu Platz sechs nach den Vorkämpfen.

Bereits beim 100-Meter-Lauf verbesserten Helmut Klumpp und Dieter Bartzsch die Vorkampfleistungen und das Team lag überraschend auf Platz vier. Beim Kugelstoßen belegte Hans-Jürgen Mitzel den zweiten Platz, Peter Bachmann den dritten Rang. Damit schob sich die Mannschaft auf Platz drei vor. Weiter ging es auf der Erfolgswelle beim Weitsprung. Helmut Klumpp war mit 4,54Meter drittbester Springer und auch Kristian Rett und Hans-Peter Wiechert holten wertvolle Punkte. Die 3000-Meter-Läufer kämpften mit Bravour und hielten den Konkurrenten um den Bronzeplatz, das Team Startgemeinschaft Team Stormarn aus Schleswig-Holstein, auf Distanz. Fast zeitgleich kamen Friedrich Klumpp (13:08:15 Minuten) und Horst Moser (13:08:20) ins Ziel.

Spannend verlief das Diskuswerfen. Nur schwer kamen die LAG-Werfer in Schwung. Doch bis zu Durchgang vier wurden dann perfekte Leistungen erbracht. Mitzel erreichte mit 44,39 Meter den zweiten Platz und Bachmann warf mit 36,13 Meter persönliche Bestleistung und belegte Platz fünf. Bartzsch kam auf Rang acht. Damit wurde der Vorsprung zu Platz vier der Mannschaftswertung ausgebaut.

Entscheiden musste nun die 4x100-Meter-Staffel. Startmann Bartzsch lief gut an, Helmut Klumpp zeigte seine Qualitäten auf Position zwei, doch der Wechsel auf Wiechert war schon holprig. Dann kam die Katastrophe: Der Sicherheitswechsel zu Mitzel, war so sicher, dass das Staffelholz schon vor dem Wechselraum übergeben wurde. Dies bedeutete die Disqualifikation. Damit war die zweite LAG-Staffel gefordert, um noch Punkte zu retten. Moser, Rett, Marxer und Eugen Thelen brachten den Staffelstab sicher ins Ziel und gewannen ihren Lauf. Der Bronze-Rang war nun zwar verloren, aber Platz vier wurde damit verteidigt.

In der Endabrechnung fehlten dem Team der LAG Obere Murg nur 79 Punkte zur Medaille. Die LAG-Sportler trauerten dem knapp verpassten Podium nicht nach, freuten sich vielmehr über Platz vier in Deutschland, mit dem sie nicht gerechnet hatten.

Im Endklassement ergaben sich folgende Platzierungen: 1. Startgemeinschaft Hünxe-Bedburg (Nordrhein-Westfalen/7438 Punkte), 2. Startgemeinschaft Werther-Brackwede-Kirchlinde (Nordrhein-Westfalen/7417 Punkte), 3. Startgemeinschaft Team Stormarn (Schleswig-Holstein/6916 Punkte), 4. LAG Obere Murg (6837 Punkte), 5. TV Hechtsheim (Rheinhessen/6363 Punkte). (red)