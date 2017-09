Südligisten wollen ins Halbfinale

Völlig überlegen war Ubstadt-Weiher im Hinspiel gegen den MSC Jarmen. Nach dem 14:1-Erfolg will Ubstadt-Weiher trotzdem konzentriert in die Partie gehen. Am Samstag ab 16 Uhr soll der Halbfinaleinzug beim Gastspiel in Jarmen perfekt gemacht werden.

Beim 16:0-Heimsieg gegen MSF Tornado Kierspe wusste der MSC Puma Kuppenheim auf ganzer Linie zu überzeugen. Der MSC Puma zeigte eine starke und souveräne Leistung und will sich auch im Sauerland auf das anstehende Halbfinale einschießen. Der MSF will sich vor eigenem Publikum noch einmal würdig verabschieden. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr.

Mit 6:3 gewann der MSC Taifun Mörsch das Hinspiel beim 1. MBC 70/90 Halle. Die Saalestädter verlangten dem Team von Trainer Enrico Tritsch auf dem Sandplatz alles ab. Taifun-Trainer Tritsch haderte mit den Bedingungen in Halle: "Nach dem ersten Viertel war der Platz hinüber. Berge von tiefem Sand ließen kein geordnetes Spiel mehr zu. Ein Lob an meine Truppe, alle kamen zum Einsatz und gaben ihr Bestes. Das Rückspiel auf Asphalt wird sicherlich wieder unsere technischen Stärken aufblitzen lassen, hier erwarte ich ein deutlicheres Ergebnis." Trotzdem versucht Halle, den Favoriten in Mörsch ab 15 Uhr am Sonntag zu ärgern.

Spannend wird es vor allem in Seelze. 5:5-Unentschieden stand es im Hinspiel nach 80 intensiven Minuten zwischen dem MSC Comet Durmersheim und dem 1. MSC Seelze. Das Ergebnis birgt zwar leichte Vorteile für den Nordmeister, der Durmersheim aber keinesfalls unterschätzen darf. Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Motoball-Spiel freuen, das ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr in Seelze angepfiffen wird.(tm)