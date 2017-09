Kiez-Kicker voll auf Kurs Ein kurzer Blick auf den Statistikzettel machte Olaf Janßen froh. "In der letzten Saison hatten wir nach 17 Spielen elf Punkte, heute haben wir bereits nach fünf Spielen zehn Punkte", sagte der Trainer des FC St. Pauli nach dem 1:0 (0:0)-Sieg beim 1. FC Nürnberg: "Das sagt alles aus." Nach einer Spielzeit im nervenaufreibenden Klassenkampf deutet nach fünf Duellen der neuen Saison einiges darauf hin, dass die Kiez-Kicker eine gute Rolle in der zweiten Fußball-Bundesliga spielen können. Auch, wenn dies beim schmeichelhaften Auswärtsdreier nicht auf den ersten Blick sichtbar wurde. "Man hat zwei, drei Spiele in einer Saison, die man gewinnt beziehungsweise verliert, und keiner weiß warum", sagte der 50 Jahre alte Nachfolger von Kulttrainer Ewald Lienen. Er versuchte gar nicht erst, die Schwächen seiner Mannschaft zu verheimlichen oder schönzureden. Dennoch könnte der Auswärtscoup im Frankenland eine Signalwirkung haben. St. Pauli war mit großen Personalsorgen angereist und musste gleich auf eine komplette Achse von Führungsspielern verzichten. Mit Abwehrchef Lasse Sobiech, Mittelfeldlenker Christopher Buchtmann und Vollstrecker Aziz Bouhaddouz fehlte neben weiteren Profis gleich eine komplette Achse - dennoch verbat sich Janßen vor dem Spiel jegliche Jammerei. Dieses Credo verinnerlichten seine Profis und verteidigten den Führungstreffer von Waldemar Sobota (63.) vor 27375 Zuschauern mit großer Leidenschaft - und Glück. Nach der Pause klatschten zwei Abschlüsse von Georg Margreitter und Tobias Werner innerhalb weniger Sekunden an die Latte. Der Neuanfang nach dem Wechsel von Lienen auf den Posten des Technischen Direktors ist damit gelungen, der wichtige Dreier und der Sprung auf Rang fünf geben Janßen die nötige Ruhe, um sein Team weiterzuentwickeln. St. Pauli st voll auf Kurs. Und die Personalsituation könnte sich zum Wochenende hin etwas entspannen. Bouhaddouz soll ins Teamtraining zurückkehren, Sobiech könnte nach seiner Gehirnerschütterung wieder dabei sein. (sid)

