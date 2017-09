Kreuzer: "Das ist kein Gaudi-Spiel"

Im Gegensatz zu den jeweils 18 Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga sind aus der Dritten Liga nur die ersten vier Mannschaften der Abschlusstabelle einer Saison für den DFB-Pokal der folgenden Spielzeit qualifiziert. Der Drittligist Karlsruher SC - aktuell Tabellen-17. - muss also eine ordentliche Aufholjagd hinlegen, um 2018/19 an dem finanziell lukrativen Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. Oder die Wildparkprofis gewinnen den Vereinspokal des Badischen Fußball-Verbandes. Auf diesem Weg scheint der KSC - zumindest derzeit - einfacher ins Ziel kommen zu können. Denn als klassenhöchste Teilnehmer gelten die Blau-Weißen naturgemäß als Favorit für den Gewinn des bfv-Pokals. In dessen Achtelfinale ist die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz heute Abend (18.30 Uhr) bei der SpVgg Neckarelz zu Gast. Die Hausherren spielten 2015/16 noch in der Regionalliga Südwest. Nach dem Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg wurden sie in der vergangenen Saison in die badische Verbandsliga durchgereicht. Dort ist die Spielvereinigung momentan Zwölfter von 16 Mannschaften.

"Klar, gegen einen Verbandsligisten sollten wir weiterkommen - ohne Probleme", sagt KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Aber das ist kein Gaudi-Spiel. Das ist ein Pflichtspiel. Dementsprechend seriös werden wir es angehen." Auch Alois Schwartz ist weit davon entfernt, das Gastspiel im Elzstadion auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir haben Respekt vor jedem Gegner." Personelle Experimente seien sicher nicht angebracht. Trotzdem wird aller Voraussicht nach, es ist das zweite von fünf Spielen innerhalb von 16 Tagen, der ein oder andere Spieler aus dem zweiten Glied zum Einsatz kommen. "Aber das sind ja alles Spieler, die in der Dritten Liga spielen wollen und können." Zum Beispiel Dirk Orlishausen. Der hütete auch vor fünf Jahren das Karlsruher Tor, als sich der damalige Oberligist Neckarelz und der KSC in der dritten Runde des bfv-Pokals gegenüberstanden und die Gäste durch Tore von Rouwen Hennings und Elia Soriano mit 2:0 ins Achtelfinale einzogen.(red)