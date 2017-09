Abschied von der Messe

Im Vorjahr war der neue Start- und Zielpunkt an der Messe noch als "Neuanfang" apostrophiert worden, wenn auch als einer, der mit "vielen Fragezeichen" versehen sei. Mittlerweile scheint ein Großteil dieser Fragen beantwortet. "Die Messe als zentraler Veranstaltungsort ist nicht so angekommen, wie wir uns das vorgestellt haben", sagt Fried-Jürgen Bachl, der langjährige Geschäftsführer des Baden-Marathons, jedenfalls. Den einen seien Start und Ziel "zu weit draußen" gelegen, die anderen hätten schlichtweg den gewohnten und durchaus stimmungsvollen Zieleinlauf im Beiertheimer Stadion vermisst. Die Folge dessen: Bereits im Vorjahr reduzierte sich die Zahl der Meldungen für alle Laufangebote rund um den Baden-Marathon um rund zehn Prozent auf insgesamt 7000 Läufer. Auch am Sonntag wird sich die Teilnehmerzahl - mit etwas Glück und guter Nachmelderate - bei dieser Marke einpendeln. Mehr Läufer allerdings werden es kaum werden.

"Das ist zu wenig, um die Veranstaltung refinanzierbar machen zu können", sagt Bachl, zumal da draußen auf dem Messegelände. "Das muss man akzeptieren. Einen Versuch war's trotzdem wert", findet er. Zumal der Karlsruher Chef-Organisator nur all zu gut weiß, dass so gut wie alle Marathon-Veranstalter mittlerer Größe mit dem Problem sinkender Teilnehmerzahlen zu kämpfen haben. Lediglich internationale Premiumveranstaltungen wie beispielsweise der Berlin-Marathon boomen noch.

Vor allem die volle Distanz, also die klassischen 42,195 Kilometer, wollen sich immer weniger Läufer antun, auch in der Fächerstadt ist das so. Rund 1100 Starter waren es im Vorjahr, für Sonntag haben bislang gerade mal 900 für den Marathon gemeldet. Erfindungsreiche Veranstalter wie Bachl versuchen dies durch andere Laufangebote zu kompensieren. So erfreut sich der Team-Marathon, bei dem sich vier Personen die Strecke staffelartig teilen, immer größerer Beliebtheit. Gänzlich neu erfunden haben Bachl & Co. gar den 1/3-Marathon über rund 15 Kilometer. Für ambitionierte Läufer, denen ein 10-Kilometer-Lauf zu kurz und ein Halbmarathon (noch) zu lang ist, sei dieser gedacht. Die etwas mehr als 300 Läufer, die für die Premiere gemeldet haben, werden am Sonntag um 12.30 Uhr von einem eigenen Startpunkt beim Karlsruher Schloss aus auf die Strecke geschickt.

Alles in allem - also mit 1/3-Marathon, Halb-Marathon, Marathon, Team-Marathon, Powerwalking, Inklusionslauf sowie Mini-Marathon - werden am Sonntag knapp 7000 Läufer unterwegs sein. Mit dem Sieg in einer der Kategorien werden indes nur die wenigsten zu tun haben. In erster Linie jene, die bereits im Vorjahr auf dem Treppchen standen, gelten auch diesmal wieder zu den Favoriten. Im Marathon sind das Simon Stützel vom Team Asics Memmingen und Simone Raatz (ASC Darmstadt), über die halbe Distanz Melina Tränkle und Frederik Unewisse von der LG Region Karlsruhe. (ket)