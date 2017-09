"Der größte Zwerg im Cup"

"Das war keine Bewerbung von mir und hatte null aktuellen Bezug", erklärte Nagelsmann weiter. Er habe Bayern-Trainer Carlo Ancelotti eine SMS geschrieben, "falls er nur die Überschriften liest. Das ist aus der Welt und abgehakt." Und: Er habe höchsten Respekt vor dem Italiener: "Er hat mehr Titel gewonnen, als ich Unterhosen oder Poloshirts im Schrank habe."

In dem Eurosport-Interview hatte Nagelsmann unter anderem gesagt: "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle." Über einen Wechsel des 30-Jährigen zum deutschen Meister war in den vergangenen Monaten schon öfter spekuliert worden. Nagelsmann, der bei Hoffenheim einen Vertrag bis 2021 hat, hatte auch bestätigt, dass er in München ein Haus baut.

"Ich versuche einfach, ehrlich zu sein und meine Gedanken zu äußern", sagte er. Es ginge ihm unter anderem auch um eine seriöse Lebensplanung als Familienvater. "Viele von denen, die mir eine Initiativbewerbung unterstellen, sind die gleichen, die bemängeln, dass man im Fußball immer nur nahezu identische Aussagen oder nur Floskeln hört", erklärte er.

Mehr als der Gegner aus Portugal war die vergangenen Tage der FC Bayern ein Thema rund um die Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim und das Trainingsgelände von Zuzenhausen. Zum einen hallt noch der 2:0-Triumph der TSG vom Samstag gegen das Starensemble nach, zum anderen war da der unverhohlene Flirt des Trainer-Aufsteigers mit dem Branchenführer.

Nagelsmann hat noch einen Vertrag im Kraichgau bis 2021. "Dass er bei uns nicht in Rente gehen wird, ist uns bewusst. Die immer wieder aufflammenden Spekulationen über seine Zukunft nehmen wir gelassen und mit einer gewissen Routine zur Kenntnis", sagte Hoffenheims Geschäftsführer Hansi Flick der "Bild"-Zeitung.

Gestern versuchte Nagelsmann, die Aufmerksamkeit auf das Spiel gegen Braga zu lenken. "Das ist trotzdem ein Feiertag", hatte der "Trainer des Jahres" schon vorher betont angesichts der Tatsache, dass sein Team in der Champions-League-Qualifikation am FC Liverpool klar gescheitert war. Die Europa League passe vom Wettbewerb und von den Gegnern her besser zum Verein: "Da können wir uns alle optimal entwickeln und verbessern."

"Das Überstehen der Gruppe ist für Hoffenheim Pflicht. Da müssen wir durchkommen", fordert Nationalspieler Kerem Demirbay im "Kicker", der den Dorfclub angesichts der 3300 Einwohner so sieht: "Der größte Zwerg im Cup." Braga ist zweimaliger portugiesischer Pokalsieger und war in der abgelaufenen Saison Tabellenfünfter. 2011 verlor der Club in Dublin das Finale der Europa League mit 0:1 gegen den FC Porto.

Das Europapokal-Fieber in Hoffenheim hält sich allerdings in Grenzen: Bislang sind nur 14000 Tickets verkauft.(dpa)