Mit einem schwachen Auftritt ins Viertelfinale

(red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC spielt am Mittwoch im Achtelfinale des bfv-Pokals gegen den Verbandsligisten SpVgg Neckarelz. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer geht von einem klaren Weiterkommen aus, warnt jedoch (Foto: GES): "Aber das ist kein Gaudi-Spiel." » - Mehr

(red) - Trotz aller Bemühungen musste Fußball-Verbandsligist SV Mörsch (Foto: Vetter) gegen eines der Spitzenteams, den 1. FC Rielasingen-Arlen, vor dem Derby gegen den SV Kuppenheim am Freitag eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Stark und Matt trafen für die Gäste. » - Mehr

(rap) - Nach zwei Niederlagen in Folge will der Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim beim Gastspiel in Stadelhofen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Matthias Frieböse sieht "ein Duell auf Augenhöhe" gegen ein erfahrenes Team auf seine Elf zukommen (Foto: av). » - Mehr

