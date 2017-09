Abwärtsspirale stoppen Von Christian Rapp "The trend is your friend und seit drei Wochen spielen wir einen schönen Dreck", polterte dereinst Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß nach einigen schwachen Spielen des Rekordmeisters. Die Hoeneßsche Aussage gilt derzeit auch für den Fußball-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim. Seit vier Spielen befindet sich die junge Truppe in einer veritablen Ergebnis- und Leistungskrise - vor allem die Derby-Niederlage am vergangenen Freitag gegen den 1. SV Mörsch schmerzte die Kuppenheimer Seele besonders. Nach dem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen befindet sich der SV 08 nunmehr in den Niederungen der Tabelle - mitten im Abstiegskampf. Morgen reisen die Knöpflestädter nun zum Kellerduell nach Neustadt, wo der heimische FC nach sechs Spielen noch sieglos ist und magere zwei Pünktchen auf dem Konto hat. Die Mission aus Kuppenheimer Sicht ist klar: Die Abwärtsspirale der vergangenen Wochen stoppen und etwas Zählbares mit in die badische Heimat bringen. Dies sieht auch 08-Trainer Matthias Frieböse so: "Wir haben die Niederlage analysiert. Vor allem die Absicherung nach eigenen Ballverlusten und die Rückwärtsbewegung im Allgemeinen war gegen Mörsch nicht gut. Jetzt geht's nach Neustadt, die stehen als Tabellenvorletzter noch mehr mit dem Rücken zur Wand als wir." Dass die Mannschaft ihre Lehren aus dem Derby gezogen hat, davon ist Frieböse überzeugt. "Man hat im Training gemerkt, dass die Jungs etwas gut machen wollen. Es war eine ordentliche Grundaggressivität im Training drin. Wir trainieren gut, jetzt heißt es, endlich wieder die Trainingsleistung auch im Spiel abzurufen", erklärt der 08-Coach. Dies soll bereits in Neustadt der Fall sein - laut Frieböse ein Gegner "auf Augenhöhe, der kompakt steht und mit Sam Samma einen überragenden Stürmer in ihren Reihen hat". Die Schwarz-Blauen müssen dagegen auf ihre Spitze verzichten. Lucas Grünbacher ist beruflich verhindert, dazu fällt Außenverteidiger Yannis Otto verletzt aus. Dafür kehrt Routinier Thorsten Peter zurück. Erfahrung ist gerade in solch richtungsweisenden Spielen ein wichtiges Faustpfand. Auf Spieler wie Peter, Kapitän Faruk Karadogan und Abwehrrecke Denis Kolasinac wird es morgen ankommen, damit die Weisheit des FCB-Präsidenten ad acta gelegt werden kann.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben