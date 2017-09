Zieht Bühlertal früh davon?

Es sind gerade mal schlappe fünf Spieltage in der Landesliga absolviert und dennoch könnte sich bereits nach dem nächsten Wochenende an der Spitze eine Lücke auftun. Also im Grunde das eintreffen, was für die Experten schon vor dem ersten Anpfiff relativ klar war. Dass nämlich der SV Bühlertal nach dem "Betriebsunfall" Verbandsliga-Abstieg im verschärften Galopp selbigen wiedergutmachen will.

Sollte der Tabellenführer auch den sechsten Sieg in Folge einfahren, also auch dem ersten Verfolger SV Oberachern II auf dem Mittelberg die Grenzen aufzeigen, hätten sich die Schützlinge von Michael Santoro schon mal ein nettes Polster angelegt. Es droht also bereits im frühen Saisonstadium die große Langeweile. Das muss gewiss nicht die Sorge der SVB-Verantwortlichen sein, die sich von Anfang an den sofortigen Wiederaufstieg und nichts anderes auf die Fahne geschrieben haben, weil der Kader schlicht der beste und tiefste ist.

Andererseits ist es auch nicht so, dass die Gegner allesamt aus dem Stadion geschossen werden. Gegen Rot-Weiß Elchesheim lag man bis zur 80.Minute in Rückstand, ehe eine furiose Aufholjagd den Heimdreier bescherte. Es gibt durchaus Phasen, in denen auch der Favorit wackelt. Aber eben nicht fällt.

"Ich musste auf vielen Positionen improvisieren, von daher waren wir noch weit von unserer Bestform entfernt. Ich trainierte zuletzt mit acht bis zehn Mann. Von daher können wir schon zufrieden sein", sagt Trainer Michael Santoro zur Maximalpunktzahl. An der personellen Situation wird sich auch im Spitzenspiel nicht viel ändern. Auch der so starke Neuzugang Nico Westermann, der an allen bislang erzielten 15 Toren als Schütze oder Assistent beteiligt war, wird wegen einer Bänderdehnung ausfallen.

Santoro will zumindest den Vier-Punkte-Vorsprung auf den SVO "auf alle Fälle" halten. Dass die bislang größte Herausforderung wartet, ist ihm klar: "Der eine oder andere Hochkaräter spielt bei denen sicher mit. Zudem kann der Kollege von der U23 alles schicken."

Genau darauf wird auch Oberacherns Übungsleiter Stefan Geppert bauen, dessen Aufsteiger-Mannschaft erwartungsgemäß bislang eine gute, aber keine dominante Rolle wie der SVB spielt. Geppert weiß nur zu gut, "dass die Trauben auf dem Mittelberg hoch hängen. Aber die Mannschaft ist hungrig und die nötige Lockerheit haben wir auch. Jede Mannschaft ist verwundbar, das wollen wir beweisen". Obwohl das Oberliga-Team laut dem Reservetrainer immer "Priorität hat", wird seine Reserve gut besetzt sein, da die "Erste" erst am Montag im Einsatz ist. Seine Schützlinge können dafür sorgen, dass der Titelfavorit nicht schon früh der Konkurrenz mit Siebenmeilenstiefeln enteilt.