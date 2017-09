Tabula rasa bei MuKu Von Moritz Hirn Bei den Handballern der SG Muggensturm/Kuppenheim wurde stets geklotzt statt gekleckert. Am großen Wurf - dem Aufstieg in die Oberliga - schrammte die SG aber meist knapp vorbei. Nach einer turbulenten vergangenen Runde - unter anderem warf Trainer Kalman Fenyö nach sechs Jahren im März überraschend das Handtuch - landete MuKu nur auf Rang fünf. In dieser Saison, die für die SG morgen mit dem Heimspiel-Kracher gegen Oberkirch beginnt, ist vieles, ja sogar fast alles anders. Das lässt sich in erster Linie am Gesicht der Mannschaft ablesen, das sich zum wiederholten Mal stark verändert hat. Nach nur einer Runde haben die im Vorjahr als Hochkaräter verpflichteten Felix Kracht, Pascal Fuchs, Daniel Schunk sowie Nico und Julian Kolb ihre Zelte in Muggensturm abgebrochen. "Das waren alles gute Spieler", sagt Benny Hofmann, der nach seiner Feuertaufe als Interimstrainer in dieser Saison zusammen mit Niki Wagner ein Spielertrainer-Duo bildet, und fügt hinzu: "Aber als Mannschaft hat es einfach nicht funktioniert." Das soll unter der Regie des neuen Duos deutlich besser werden. Dafür hat man in erster Linie das sonst stets propagierte Ziel Oberliga-Aufstieg über Bord geworfen - und die Transferpolitik gleich mit. Mit der Verpflichtung von Torhüter Christoph Brossart (HSG Hardt) und dem neuen Kreisläufer Peter Kleiber (TV Wörth/Pfalzliga) agierte MuKu im Vergleich zu den Vorjahren verhältnismäßig zurückhaltend. Abgesehen von den zwei externen Neuzugängen und Aufrückern aus der Reserve setzt man bei der SG nun auch verstärkt auf die eigene Jugend, die beiden Youngster Samuel Josenhans und Leon Gruttke nennt Hofmann exemplarisch. Gerade auf Linkshänder Josenhans hält der Coach große Stücke: "Er wird viel Einsatzzeit bekommen", so Hofmann. Carl Josenhans - Papa von Samuel und erster Vorsitzender der SG - betont derweil, dass der Muggensturmer Paradigmenwechsel durchaus gewollt ist und die Zurückhaltung bei der Verpflichtung neuer Spieler "rein gar nichts" mit dem vermeintlichen Versiegen von Sponsorenquellen zu tun hat: "Wir streben in Zukunft einen hohen Eigenanteil an und legen verstärkt Wert auf unsere Nachwuchsarbeit." Spielertrainer Hofmann formuliert es wie folgt: "Unser primäres Ziel ist es, eine eingeschweißte Mannschaft zu formen, mit der wir uns im Mittelfeld der Tabelle etablieren. Wenn es dann fürs obere Drittel reichen sollte, freuen wir uns. Wenn nicht, dann ist es halt so." Damit MuKu tatsächlich möglichst weit vorne landet, wurde seit Juli in zwei Vorbereitungsphasen geschwitzt. "Wir sind sehr zufrieden damit, wie die Jungs mitgezogen haben", so Hofmanns Fazit. Doch auch er selbst und Kollege Wagner haben zuletzt ordentlich getüftelt, in den meisten Fällen lautete das Motto Tabula rasa. Von den bisherigen Angriffsspielzügen habe man nur einen oder zwei behalten, der Rest ist neu. Auch das Abwehrverhalten wird sich laut Hofmann grundlegend ändern. Zu sehr ins Detail will der Trainer nicht gehen, so viel sei aber verraten: Die Verteidigung wird deutlich offensiver. Für das neue Defensivkonzept zeichnet in erster Linie Niki Wagner verantwortlich, der beim TV Wörth schon in den Trainerjob hineingeschnuppert hat. Hofmann hingegen hat sich vornehmlich der Abteilung Attacke angenommen. Ganz ähnlich werden sich auch die Einsätze der beiden auf der Platte verteilen - wohl schon morgen gegen den TV Oberkirch. "Ich kenne den Gegner ganz gut, deshalb werden wir gut vorbereitet sein", prophezeit Hofmann und verspricht: "Wir werden 110 Prozent geben - und die Punkte zu Hause behalten." Zugänge: Christoph Brossart (HSG Hardt), Peter Kleiber (TV Wörth/Pfalzliga), Lukas Treuer, Marco Hofacker, Gawain Stahlberger (alle MuKu II), Samuel Josenhans, Leon Gruttke (beide eigene Jugend). Abgänge: Pascal Fuchs (TV Knielingen), Felix Kracht (HC Neuenbürg), Julian Kolb, Nicolas Kolb (beide Ziel unbekannt), Daniel Schunk (Karriereende), Thorsten Renk (Karrierende; künftig Torwarttrainer)

