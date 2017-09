Ottenhöfen startet als Favorit in die Saison

Die Wochen der Schinderei im Training haben ein Ende, in der Handball-Landesliga der Männer geht es ab sofort wieder um Punkte. Das Auftaktprogramm ist zwar noch ziemlich ausgedünnt, aber in den beiden samstäglichen Spielen sind drei der sechs Mannschaften aus dem Bezirk Rastatt im Einsatz.

Das ist eine Mannschaft weniger als im Vorjahr, denn mit Aufsteiger SG Steinbach/Kappelwindeck und der HR Rastatt/Niederbühl (Absteiger) haben zwei Teams die Liga verlassen. Die Rückkehr in die Landesliga schaffte nach einjähriger Abstinenz die SG Muggensturm/Kuppenheim II.

Die Liga erscheint wieder sehr ausgeglichen, wobei die Trainer vor allem den ASV Ottenhöfen und Südbadenliga-Absteiger HTV Meißenheim am Ende vorne erwarten. Von den Bezirksteams geht lediglich der TuS Großweier mit einem neuen Coach in die Runde. Martin Valo löste dort Spielertrainer Daniel Kepes ab.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Viermal in der Woche scheuchte der Isländer Sigurjon Sigurdsson beim ASV Ottenhöfen in der Vorbereitungszeit seine Spieler durch Wald, Feld, Wiese und Halle. Das Saisonziel ist ganz klar: Der ASV will Platz eins erobern. "Wir wollen auf den Leistungen der letzten Saison aufbauen. Ich habe eine sehr junge Mannschaft, die ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat", hat Sigurdsson hohe Erwartungen. Vor allem in eigener Halle will der ASV, dessen Kader sich nicht verändert hat, wieder eine Macht sein und möglichst alle Spiele gewinnen. Zum Auftakt am 23. September soll das der TuS Großweier gleich zu spüren bekommen.

Im Gegensatz zu Ottenhöfen musste Trainer Mathias Eisele bei der HSG Hardt praktisch eine neue Mannschaft aus dem Boden stampfen. Galt es doch, Benjamin und Florian Polich (beide Eggenstein), Finn Brunk (Laufbahnende), Torwart Christoph Brossart (SG MuKu), Samuel Huber und Sandro Kühn (beide Panthers Gaggenau) zu ersetzen. Als Zugänge standen schon früh Luca Quintieri (SG MuKu), Timo Knössel (TG Eggenstein; früher Ottersweier), Torwart Patrick Steinmetz (Phönix Sinzheim), Yannik Dürrschnabel, Nils Schipper (beide A-Junioren) und Philipp Stolz (pausierte) fest. "Das ist eine ziemlich neue Mannschaft mit jetzt vielen Einheimischen. Das Team wirkt sehr geschlossen, die Vorbereitung lief super", ist Eisele zufrieden mit den intensiven Trainingswochen. Das Ziel ist klar: "Wir schielen wieder Richtung Platz fünf. Das wird aber sehr schwer." So wie das erste Heimspiel am 23. September in Durmersheim gegen Meißenheim, für Eisele neben Ottenhöfen und der HSG Ortenau Süd einer der Favoriten. Der HSG-Coach setzt auf Tempohandball: "Wir werden rennen wie die Hasen."

Früher als im Vorjahr will Hans-Peter Knopf mit der TS Ottersweier den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Abgänge hat die TSO (im Vorjahr Neunter) nicht zu beklagen. Lediglich Christian Spinner muss sich einer Hüft-OP unterziehen. Die steht auch beim Trainer an, weshalb mit Patrick Pfeiffer ein weiterer Co-Trainer verpflichtet wurde. Aus den A-Junioren zum Kader der ersten Mannschaft gestoßen sind Jonas Dempfle, Matthias Schrempp, Leon Rohe, Benjamin Krumpolt, Julian Autenrieth und Marko Falk. "Es gilt, die jungen Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Die Vorbereitung lief schon sehr gut, die Jungs ziehen toll mit", ist Knopf vor dem morgigen Auftakt mit dem Bezirksderby bei der Oberliga-Reserve des TVS 1907 Baden-Baden guter Dinge. Dennoch weiß Knopf, der ASV Ottenhöfen und HTV Meißenheim favorisiert, natürlich, dass sein Team in der Rheintalhalle sicherlich eher in der Außenseiterrolle zu sehen ist.

Derby gleich zum Saisonauftakt

Davon geht auch Fabian Hochstuhl aus. Der Spielertrainer der TVS-Reserve hat die knackige Heimpleite gegen die TSO in der letzten Runde noch nicht vergessen: "Daran wollen wir arbeiten, das muss aus dem Kopf", sagt Hochstuhl, den es selbst wieder aufs Parkett treibt: "Die Lust auf Handball ist groß, die Knochen halten im Moment." Großartige Wechsel hat er im Kader nicht zu verzeichnen. Aus dem Elsass hat sich Simon Stephan (Betschdorf) angemeldet, der ein Jahr pausierte und einen guten Eindruck macht. Kreisläufer Matthias Seiter hat erst einmal den Sprung in den Oberligakader geschafft und Torwart Mike Stall will erst einmal kürzertreten. Titelfavoriten sind für Hochstuhl Meißenheim, Ottenheim und Ottenhöfen. Er selbst will mit seinem Team möglichst schnell ins gesicherte Mittelfeld.

Mit dem Abstieg nichts zu tun haben: Das ist auch das Ziel von Rückkehrer SG Muggensturm/Kuppenheim II. Doch Patrik Bukovic, der dort im fünften Jahr Trainer ist, steht mit seinem Team vor einer ziemlich schweren Aufgabe. Mit Torwart Lukas Treuer und Niki Wagner mussten zwei Leistungsträger an die Erste abgegeben werden, Luca Quintieri entschwand in Richtung HSG Hardt. "Diese Abgänge wiegen schwer. Wir stehen vor einer Saison mit vielen Fragezeichen", sagt Bukovic. Um diese Lücken zu füllen, kamen aus der dritten Mannschaft Daniel Jung, Christian Müller, Pius Jülch und Robin Ziegler. Aus der A-Jugend stehen Samuel Josenhans, Mathis Niethammer, Leon Gruttke und Sebastian Kolles Gewehr bei Fuß. Zurückgekehrt ist Torwart Mathieu Rausch von den Gaggenauer Panthers. "Für uns geht es nur um den Klassenerhalt", stellt Bukovic vor dem morgigen Spiel beim Favoriten Meißenheim fest. Zumal der SG noch der eine oder andere Urlauber fehlt: "Das bereitet mir aber keine Bauchschmerzen."

Mit einem neuen Trainer und einer komplett neuen Mannschaft präsentiert sich der TuS Großweier in seinem zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg. Das Kommando in Achern hat nun Ex-Profi Martin Valo, einst mit dem TV Willstätt und der HR Ortenau in der zweiten Bundesliga. Der Ex-Nationalspieler Sloweniens trainierte zuletzt im Männerbereich den Oberligisten TV Willstätt und die Frauen der SG Auenheim/Willstätt. In Großweier hat er eine total umgebaute Mannschaft vorgefunden und war an dem ein oder anderen Spielerwechsel auch beteiligt. Daniel Kepes, Edwinas Barisas, Marcus Helm, Simon Zowislo und Jörn Ferber haben den Verein nach der letzten Saison verlassen. Neu im Kader sind Torwart Dennis Schott (TuS Memprechtshofen), Alex Stein, Fabian Kappler (beide TS Kehl), Jonathan Urban (TuS Schutterwald), Niklas Mild (HSG Konstanz), Luca Herrmann (SG Altenheim/Ottenheim) und Marcel Konjevic (TSV Indersdorf; Bezirksliga Bayern). Aus der eigenen Jugend gehören noch Thomas Heil, Enrico Strack und Niklas Früh zum Kader. "Die Vorbereitung war durch die Urlaubszeit nicht ganz einfach. Außerdem muss sich das neue Team erst einmal finden", sagt Valo, der mit einem Saisonziel sehr zögerlich herausrückt: "Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber man muss Geduld haben mit der Mannschaft." Allerdings musste der Coach gleich einen herben Rückschlag einstecken, denn Allrounder Matthias Behrle, beim TuS eine der Korsettstangen, fällt mit einer Knieverletzung für drei bis vier Monate aus. Zum Auftakt muss der TuS in einer Woche gleich beim Aufstiegskandidaten ASV Ottenhöfen antreten. "Da haben wir nichts zu verlieren", ist Martin Valo Realist.