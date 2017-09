Erfolgreich wie nie Die erfolgreichen U-16-Juniorinnen des Tennisclub RW Baden-Baden spielen um die badische Mannschaftsmeisterschaft. Auf der Anlage in der Lichtentaler Allee wird heute und morgen Spitzentennis geboten, heißt es in einer Ankündigung. Diese Tennismannschaft der Rot-Weiss-Jugend ist eine Klasse für sich: Alle Verbandsspiele in dieser Saison gewannen die Juniorinnen mit 6:0 und gelten damit auch beim finalen Heimspiel als Favorit, wenn es gegen die Konkurrenz aus Mannheim, Rheinfelden und Tiengen geht. Tatsächlich fügt sich der glänzende Auftritt der Juniorinnen U16 in die erfolgreichste Jugendsaison der Vereinsgeschichte ein. 2017 haben alle gemeldeten Mädchenmannschaften den ersten Platz in ihrer Gruppe belegt, nämlich in den Klassen U12, U14 und U16. Besonders erfreulich sind auch die Leistungen der jüngsten Mannschaften. Die gemischten Teams in der Altersgruppe U9 und U10 haben die Saison nämlich ebenfalls als Gruppenerster beendet. Wenn die Erfolge der Mädchenmannschaften im TC RW in den Mittelpunkt gestellt werden, heißt das aber nicht, dass die Jungs durchweg schlecht abgeschnitten haben. Im Gegenteil: Die Teams aus den AK U12 und U14 standen am Saisonende auf einem tollen zweiten Platz in durchaus starken Gruppen.(red)

