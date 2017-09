Gipfeltreffen in Verdun

Bereits zum vierten Mal lädt das Comité Meuse de Volley Ball aus Verdun zum französisch-deutschen Gipfeltreffen der sportlichen Art ein. Das Turnier entstand 2014 als Zeichen der besonderen Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich und erinnert an den Ersten Weltkrieg sowie die besondere Bedeutung Verduns in beiden Weltkriegen. In der heutigen Hauptstadt des Weltfriedens begegnen sich die vier Teams Bühl, Cambrai, Chaumont und Frankfurt sehr motiviert, aber dennoch friedlich und freundschaftlich am Netz und setzen somit ein Zeichen für den Frieden, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem Sport stehen der Besuch der Gedenkstätte auf den ehemaligen Schlachtfeldern und der Empfang durch den Bürgermeister der Stadt Verdun auf dem Programm.

Sportlich warten in diesem Jahr gleich zwei bärenstarke Gegner auf die Bisons. Nachdem Ligawettbewerber Düren dieses Jahr seine Teilnahme abgesagt hatte, wurde mit den United Volleys Rhein-Main aus Frankfurt gleichwertiger Ersatz gefunden. Die United Volleys unter Cheftrainer Michael Warm freuen sich über die Einladung am Wochenende, Geschäftsführer Henning Wegter ist begeistert: "Wir freuen uns riesig, gegen die Bisons in die Vorbereitung gehen zu können, und Chaumont als französischer Meister ist die berühmte Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Dass Verdun in seiner historischen Bedeutung einen solches Turnier ausrichtet, und wir dank der Kontakte zu Bühl dazu eingeladen wurden, das ehrt uns sehr."

Chaumont wiederum hat die Saison 2016/17 mit der französischen Meisterschaft abgeschlossen und bietet mit Javier Gonzalez sowie Bruno Lima zwei internationale Hochkaräter in seinem Kader auf. Ursprünglich sollte mit Mittelblocker Akhrorjon Sobirov (letzte Saison: TV Ingersoll Bühl) der beste Blocker der vergangenen Bundesliga-Saison für Chaumont an den Start gehen. Allerdings hat der Usbeke im August seinen Vertrag mit dem französischen Meister vorzeitig wieder aufgelöst, ein kleiner Wermutstropfen für das Bühler Team, das den sehr sympathischen Spieler gerne wieder getroffen hätte.

Bisons-Geschäftsführer Faupel reist am Wochenende ebenfalls mit und meint scherzhaft: "Es ist ja schon ein kleines Familientreffen der Bundesliga in Verdun." Mit Markus Steuerwald (letzte Saison: TSV Herrsching) und Moritz Karlitzek (letzte Saison: TV Rottenburg), die bei den United Volleys spielen. Dazu noch Felix Isaak, der in dieser Saison für den französischen Verein Cambrai aufläuft (letzte Saison: TV Rottenburg). Dass man mit dem Frankfurter Sebastian Schwarz (letzte Saison: Jastrzebski Wegiel, Polen) auf einen WM-Bronzemedaillengewinner von 2014 und mit Tobias Krick (weiterhin United Volleys) sowie Julian Zenger (letzte Saison: VCO Berlin) auf zwei frischgebackene EM-Silbermedaillenträger treffe, sei "Wahnsinn! Das hätte keiner so gut planen können wie König Zufall." (red)