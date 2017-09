Hinten dicht, vorne treffen

Schnell spielen, die Gäste ins Laufen bringen, in die Tiefe der gegnerischen Hälfte kommen. Das sind - in der Vorwärtsbewegung - einige der Anforderungen, die KSC-Trainer Alois Schwartz im heutigen Drittligaspiel (14 Uhr) gegen den VfL Sportfreunde Lotte an seine Mannschaft stellt. Und in der Abwehr?

"Gut und stabil stehen", sagt Sportdirektor Oliver Kreuzer. "Den Laden hinten dicht kriegen." Und so, wie vor einer Woche beim torlosen Unentschieden in Chemnitz, zu Null spielen. Wenn dann noch eintrifft, was der Chefcoach hofft, "vorne machen wir irgendwann ein Tor", steht dem zweiten Heimsieg und zweiten Punktspielsieg in dieser Saison nichts mehr im Weg - und der KSC (sechs Punkte) wäre in der Tabelle zumindest an seinen Gästen (sieben Punkte) vorbei.

Damit, wie es sich der Karlsruher Chefcoach wünscht, seine Mannschaft und ihre Anhänger "ein schönes Heimspiel" haben - und "schön" wird es natürlich nur, wenn die drei Zähler letztendlich im Wildpark bleiben -, müssen die Hausherren die defensive "Anfälligkeit" der Sportfreunde, die Schwartz ausgemacht hat, "ausnutzen." Zehn Gegentreffer stehen bei den Gästen aus dem Tecklenburger Land bisher zu Buche.

Dazu muss der KSC jedoch seine Tormöglichkeiten besser nutzen, als das in Chemnitz der Fall war. Denn beim CFC ließen Fabian Schleusener und Marcel Mehlem Riesenchancen liegen. Aber auch Anton Fink, Marc Lorenz und Marvin Wanitzek hätten für die Badener in Sachsen treffen können.

Weil seine Mannschaft in Chemnitz "einen kleinen Schritt in die richtige Richtung" getan hat, wie Innenverteidiger Daniel Gordon sagte, aber auch anfügte: "Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen", wird Alois Schwartz seine Startelf vermutlich unverändert lassen. Von den Spielern aus dem zweiten Glied, die am Mittwochabend im BFV-Pokal ran durften, hat sich jedenfalls keiner so in den Vordergrund gespielt, dass er Ansprüche anmelden könnte. Auch das 18-köpfige Aufgebot blieb unverändert. Das heißt: Martin Stoll (Adduktoren) und Andreas Hofmann (Knie) sind nach wie vor verletzt. Malik Karaahmet bereitet sich mit der türkischen U17 auf die WM seiner Altersgenossen vor, die vom 6. bis 28. Oktober in Indien stattfindet. Nathaniel Amamoo, Oguzhan Aydogan, Severin Buchta, Kai Luibrand und Valentino Vujinovic wurden nach dem gestrigen Abschlusstraining gestrichen.

Mit den Sportfreunden Lotte kehrt Marcus Piossek (28) in den Wildpark zurück, der in der Saison 2011/12 das KSC trug. Ob der technisch versierte Offensivspieler an seiner früheren Wirkungsstätte zum Einsatz kommt, vielleicht sogar in der Startformation der Westfalen, ist allerdings fraglich. Piossek brach sich am vergangenen Samstag beim 2:1-Heimsieg der Sportfreunde gegen Unterhaching das Nasenbein und wurde erst am Donnerstag operiert. "Er fährt auf jeden Fall mit nach Karlsruhe", sagte jedoch sein Trainer Marc Fascher. "Ich gehe davon aus, dass er spielen kann."