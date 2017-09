Stützel wird zum Seriensieger

In einer Zeit von 2 Stunden, 25 Minuten und 50 Sekunden blieb er zwar leicht über seiner bisherigen Karlsruher Bestzeit aus dem Jahr 2015, damals wurde allerdings ein anderer Kurs gelaufen und die Konkurrenz hatte länger mitgehalten. Gestern hingegen war Stützel von Beginn an an der Spitze, selbst aus dem Feld der Halb-Marathonis bot sich kaum jemand als Tempomacher an. Ansonsten wäre wahrscheinlich eine bessere Zeit drin gewesen, doch darauf kam es Stützel gar nicht an. "Für mich war es heute eher ein Trainingslauf unter Wettkampfbedingungen. In sechs Wochen geht es in Frankfurt gegen die deutschen Spitzenathleten, da habe ich dann Konkurrenz genug", lachte er.

Statt im Training allein 40 Kilometer durch den Wald zu laufen, ging es nun eben mit Startnummer und viel Unterstützung auf die Strecke, zwei Mal an der eigenen Wohnung vorbei. Denn auch für Spitzenathleten sind die 42,195 Kilometer jedes Mal eine Herausforderung. "Bei Kilometer 35, 36 ist es immer saumäßig hart", weiß Stützel.

Seinen Hauptkonkurrenten, Omar Tareq aus Lörrach-Stetten, hatte derweil niemand auf der Rechnung. Der Südbadener hatte sich für den Halbmarathon angemeldet, lief dann aber doch die volle Strecke. Im Ziel kam er nur 1:12 Minuten hinter Stützel weitgehend unbemerkt an. Erst lange nach der Siegerehrung wurde klar, dass mit Jochen Lehmann zwischenzeitlich der falsche Mann auf Rang zwei geführt wurde. Lehmann wurde in 2:44:13 h somit nur Dritter, Christian Stöckl aus Rheinstetten Vierter. Bester Läufer aus Mittelbaden war Mario Wacker auf Rang 13 im Gesamtklassement und Rang 4 in der Altersklasse M30.

Auch bei den Frauen stand am Ende eine bekannte Läuferin ganz oben auf dem Treppchen: Wie im Vorjahr holte sich Simone Raatz den 1. Platz. Mit 2:54:14 h lief sie die siebtbeste Zeit im Feld, nur sechs Männer waren schneller als die Darmstädterin - und dies, obwohl sie zwischenzeitlich mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Unterwegs schaute sie sogar kurz bei den "Sanis" vorbei, um nach Tape zu fragen. Obwohl ihr nicht geholfen werden konnte, lief Raatz das Rennen furios zu Ende und war schließlich zwei Minuten schneller als im Vorjahr und 17 Minuten schneller als Judith Papadopoulos auf Rang zwei. Beste Karlsruherin war Silke Piri auf Platz vier.

Einen doppelten Heimsieg feierten die Karlsruher Männer über die halbe Distanz. Wie im Vorjahr holte sich Frederik Unewisse den Sieg. In 1.06:33 lag er knapp zwei Minuten vor Vereinskamerad Jannik Arbogast, dem Sieger von 2015. Auch bei den Frauen hatte mit Melanie Tränkle eine Athletin der LG Region Karlsruhe die Nase vorn. Bei ihrem dritten Sieg in Folge musste Tränkle diesmal aber hart kämpfen. In 1:17:29 lag sie nur drei Sekunden vor der Zweitplatzierten Isabel Leibfried und vier Sekunden vor Nora Kusterer. Insgesamt kamen gleich vier Läuferinnen innerhalb von einer Minute hinter der Siegerin ins Ziel.

Insgesamt waren in diesem Jahr 7836 Läuferinnen und Läufer über die verschiedenen Distanzen auf der Strecke, 6680 erreichten das Ziel. Mit nur noch 702 "Finishern" (nach 840 im Vorjahr) blieben die Zahlen im Marathon jedoch deutlich hinter den Erwartungen. Die Verlegung des Zielbereichs in die Neue Messe hat sich offensichtlich nicht ausgezahlt. Im kommenden Jahr sollen deshalb Start und Ziel wieder innerhalb des Stadtgebiets liegen. (win)