SVB bleibt das Maß aller Dinge

SV Bühlertal -

SV Oberachern II 2:1.

Die Oberliga-Reserve, ein über weite Strecken ebenbürtiger Gegner, begann stark. Als Bühlertal die Begegnung etwas besser in den Griff bekam, traf Oberacherns Routinier Mathieu Krebs nach 20 Minuten per Kopf zum 0:1. Doch nur 60 Sekunden später schlug der SVB durch David Knobelspieß zurück. Die Gastgeber erhöhten jetzt die Schlagzahl. In der 37. Minute konnte Defensivakteur Christian Schmidt ungehindert zum 2:1 einköpfen. Nach dem Wechsel besaß der SVO mehr Spielanteile, im Angriff fehlte es aber an Durchschlagskraft. Auch die Gastgeber hatten nur noch eine richtig gute Chance, doch Knobelspieß scheiterte. Tore: 0:1 M. Krebs (20.), 1:1 D. Knobelspieß (20.), 2:1 Schmidt (37.).

FV RW Elchesheim -

VfR Willstätt 4:0.

In der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, denn der Aufsteiger aus Willstätt zeigte sich als unangenehmer Gegner. Richtige Torchancen blieben dem VfR aber das ganze Spiel über verwehrt. Nach dem Doppelschlag der Hausherren in der 62. und 64. Minute zum Stand von 3:0 war das Spiel jedoch entschieden und hätte am Ende sogar noch höher ausfallen können. Tore: 1:0 Schneider (30./FE), 2:0 Olajos (62.), 3:0, 4:0 Schmidt (64.,77.).

FSV Altdorf -

VfB Bühl 0:0.

Der VfB fand in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel und hätte gut und gerne mit zwei Toren in Rückstand liegen können. Nach dem Wechsel war Bühl dann deutlich präsenter und hatte kurz vor Schluss sogar zwei Riesenchancen, das Spiel für sich zu entscheiden. "In Altdorf zu bestehen ist nicht ganz einfach", sagte VfB-Trainer Alexander Hassenstein nach der Partie und fügte hinzu: "Mit dem Punkt kann ich gut leben."

TuS Durbach -

Rastatter SC/DJK 3:4.

Langsam aber sicher ist der RSC personell komplett, prompt gelang ein respektabler Auswärtssieg beim ambitionierten TuS Durbach. In Hälfte eins ließen die Gastgeber reihenweise Chancen liegen, weshalb der RSC mit einer Führung in die Pause ging. Nach dem Wechsel hatten die Gäste dann stets die richtige Antwort parat, mit Simon Schneiders zweitem Treffer war dann die Vorentscheidung gefallen. Durbachs Matthias Ritter sah in der Nachspielzeit die Ampelkarte. Tore: 0:1 Hildenbrand (9.), 1:1 Paris (44.), 1:2 Schneider (45.+2), 2:2 Vogel (46.), 2:3 Hildenbrand (52.), 2:4 Schneider (71.), 3:4 Eigentor Si. Majher (90.).

SpVgg Ottenau -

SV Oberkirch 1:0.

50 Minuten war Oberkirch das spielbestimmende Team, doch am Ottenauer Strafraum war stets Schluss. Nach dem 1:0 durch den eingewechselten Kevin spielten die Gäste verstärkt nach vorne, Ottenau konzentrierte sich aufs Kontern. So ergaben sich zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Bis zum Schlusspfiff war es laut Markus Quarz, sportlicher Leiter der Sportvereinigung, "saueng", doch Ottenau brachte den knappen Vorsprung ins Ziel. Es war der zweite Sieg für das Stolle-Team.

SV Sinzheim -

SV Hausach 5:1.

SVS-Trainer Andreas Lamprecht forderte von seiner Sieben nach der blamablen Derbyniederlage gegen Bühl eine Reaktion - und sie lieferte. Die Sinzheimer zeigten bei dem auch in dieser Höhe verdienten Sieg die richtige Reaktion. Nach dem einzigen Gegentreffer in der 70. Minute stellte der SVS den alten Vorsprung nur zwei Minuten später wieder her. Tore: 1:0, 2:0 Holl (11., 58.), 3:0 Wachter (64.), 3:1 Bruckner (70.), 4:1 Holl (72.), 5:1 Huber (85.).

SV Oberharmersbach -

TuS Oppenau 1:3.

Der Aufsteiger ging zwar in Führung, doch noch vor der Pause stellten die favorisierten Gäste die Weichen auf Sieg. Tore: 1:0 Konrmayer (26.), 1:1 Abdalla (34.), 1:2 Schäuble (45.), 1:3 Abdalla (86.).

SV Freistett -

FV Schutterwald 2:1.

In einem intensiven, teils hektischen Spiel investierten beide Teams viel. Freistett war am Ende glücklicher, aber verdienter Sieger. Tore: 1:0 Weiler (30.), 2:0 Heinz (50.), 2:1 Eigentor (85.). (moe/nie/rm)