Die A-Note stimmt

Gästecoach Marc Fascher gratulierte den Badenern deshalb einerseits zum Sieg, andererseits aber auch zu Fink: "Der braucht halt nur einen Schuss aus der zweiten Reihe, dann fliegt der Ball da oben ins Dreieck rein", lobte der Trainer der Sportfreunde. Seine Mannschaft hingegen habe zuvor zwei hundertprozentige Chancen liegengelassen und sei dafür "brutal bestraft" worden.

Tatsächlich hätte sich auf Karlsruher Seite niemand beschweren dürfen, hätten die Sportfreunde im Wildpark gewonnen. Die Gastgeber neben Fink allerdings noch einen zweiten "Unterschiedsspieler" in ihren Reihen - und zwar zwischen den Pfosten. Wie schon eine Woche zuvor beim 0:0 in Chemnitz hielt Benjamin Uphoff seinen Kasten in drei ganz gefährlichen Situationen sauber. In der ersten Halbzeit drehte der KSC-Keeper einen satten Schrägschuss von Nico Neidhardt um den Pfosten (37.). Nach dem Seitenwechsel behielt er dann gegen Lottes bisher dreifachen Torschützen Hamadi Al Ghaddioui in zwei "Eins-gegen-Eins-Situationen" Nerven und Oberhand (54. und 69.).

Nach der ersten dieser beiden hochkarätigen Tormöglichkeiten der Gäste mussten sich KSC-Kapitän Kai Bülow und seine Mitspieler die ersten Pfiffe gefallen lassen - und das zu Recht. Denn bis dahin lahmte das Spiel der Hausherren regelrecht. Bis 20 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse sah es zwar zumindest nicht ganz schlecht aus. "Im letzten Drittel aber haben wir nicht die richtigen Entscheidungen getroffen", räumte Alois Schwartz nach seinem ersten Heimspiel als Karlsruher Cheftrainer ein. "Wir sind nicht richtig in die Box gekommen und hatten keine richtigen Abschlüsse. Oftmals verdribbelt, den Pass zu früh, den Pass zu spät gespielt. Wir konnten unsere Stürmer nicht in Szene setzen", analysierte Schwartz.

In der ersten Halbzeit entwickelten die Hausherren aus dem Spiel heraus jedenfalls keine Gefahr für David Buchholz, den Keeper der Westfalen. Auch die "Halbchancen", wie Gästecoach Fascher die Karlsruher Eckbälle und Freistöße bezeichnete, vermittelten den knapp 8500 Zuschauern nicht das Gefühl, dass ein Tor in der Luft liege.

Das KSC-Angriffsspiel blieb im Grunde genommen nicht nur vor der Pause, sondern über die gesamte Spielzeit ziemlich harm- und einfallslos - und wurde auch nicht mit dem nötigen Tempo vorgetragen, um die Sportfreunde ernsthaft in Verlegenheit bringen zu können. So war es in der Tat nur Uphoff und Fink, der kurz vor seinem entscheidenden Treffer noch aus spitzem Winkel von rechts an Buchholz gescheitert war (71.), zu verdanken, dass der KSC am Ende einen glücklichen Sieg feiern konnte.

"Letztendlich war für mich erst einmal wichtig, dass wir die A-Note, also das Ergebnis, hinkriegen", fasste Alois Schwartz die 90 Minuten zusammen. "Wir haben in Chemnitz den ersten Schritt getan, indem wir ohne Gegentor geblieben sind. Den zweiten Schritt haben wir jetzt hier gemacht, weil wir wieder kein Gegentor fressen mussten. Mit den drei Punkten, die wir hierbehalten haben, können wir zuversichtlicher ins nächste Spiel gehen. Das steht schon morgen Abend (19 Uhr) beim Tabellensiebten, der SG Sonnenhof Großaspach, auf dem Programm.

KSC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Muslija (67. Schleusener), Wanitzek, Bülow, Lorenz - A. Fink (87. Camoglu), Stroh-Engel (80. Zawada).

Sportfr. Lotte: D. Buchholz - M. Schulze, Wendel, Straith, Neidhart - Putze (77. Wegner), Dej, Heyer - Freiberger (77. J. Lindner), Al Ghaddioui, Piossek (80. Oesterhelweg).

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover) - Zuschauer: 8438 - Tor: 1:0 A. Fink (75.) - Gelbe Karten: Muslija (1), Zawada (1) - Putze (2), Al Ghaddioui (2) - Beste Spieler: Uphoff, Fink - Dej, Neidhardt. (fal)