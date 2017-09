Misstöne beim Heimauftritt

Als Sandweiers Trompeter-Urgestein Harry Heberle von der Tribüne der Rheintalhalle sein "Grün und Weiß, wie lieb' ich dich" aus dem Blech quetschte, war die Welt noch in Ordnung. Die Einlage - eine Adaption des Vereinslieds der Fußballer von Schalke 04 - war als musikalische Einstimmung auf die Heimpremiere der Oberliga-Handballer des TVS 1907 Baden-Baden gegen die SG Herrenberg gedacht. Auf der Platte bliesen dann aber die Gäste den Marsch: Wie in der Vorsaison siegte die ambitionierte SG am Ende verdient mit 32:28.

Das zweite Saisonspiel begann aus Sicht der Hausherren gleich mit Misstönen: In der Abwehr hauten der betagte, aber dennoch flinke Christian Dürner - vergangene Runde noch für die TSG Söflingen am Ball - sowie der kantige XXL-Kreisläufer Sascha Marquardt ordentlich auf die Pauke. Die Folge: Über 4:1 (5.) und 7:3 (10.) zog die SG auf 10:5 davon (17.). "Wir haben ganz schlecht ins Spiel gefunden, waren viel zu lethargisch", sagte ein angefressener Ralf Ludwig. "Wir wollten denen eigentlich unser Spiel aufzwingen, doch das ging ziemlich in die Hose", fügte der TVS-Trainer an. In der Tat konnte sein Team zunächst nicht an die starke Leistung beim Sieg vor Wochenfrist in Plochingen anknüpfen: Weil in der Defensive keine Bälle erobert werden konnten, fand auch das Tempospiel so gut wie nicht statt. Auch im Positionsangriff hatten die Gastgeber gegen die knallharte SG-Deckung erheblich Probleme.

Ludwig musste an der Seitenlinie kräftig dirigieren - und stellte um. Johannes Henke nahm Gästeakteur Cornelius Maas in Manndeckung, in der Abwehr gab in der Folge der eingewechselte Kapitän Franz Henke den Ton an, und in der Offensive brachte Ludwig Niklas Jolibois. Der Neuzugang fügte sich prompt mit einem Treffer ein und lieferte in seinem ersten Spiel im TVS-Trikot ein vielversprechendes Debüt ab. "Wir haben gezeigt, dass wir guten Handball spielen und einen Rückstand aufholen können, das ist wichtig", sagte Jolibois nach seiner Premiere. Durch die Wechsel fanden die Sandweierer besser ins Spiel und kamen noch vor der Pause auf zwei Tore heran (10:12).

Jolibois und Simon Bornhäußer besorgten nach dem Wechsel den schnellen Ausgleich (13:13/34.), doch auch danach blieb die Chancenverwertung der Hausherren mangelhaft - ein altes Sandweierer Lied. Immerhin entwickelte sich nun ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Franz Henke, der nach seinem Übersee-Urlaub zunächst in der Reserve mitmischte, nach 42 Minuten die erste Führung der Hausherren herauswarf (18:17). Und es kam noch besser: In Überzahl sorgten Markus Koch und Christian Fritz, der gegen seinen Ex-Verein weitgehend blass blieb, für einen Zwei-Tore-Vorsprung (24:22/49.).

Dieser war allerdings wenig später schon wieder passé: In dieser Phase habe sein Team drei Bälle "ganz blöd weggeworfen", ärgerte sich Ludwig, der zusehen musste, wie Herrenberg die Fehler gnadenlos ausnutzte und das Spiel erneut drehte (24:25/52.). "Wenn wir nach der Führung nachlegen, dann geht das Spiel anders aus", sagte Ludwig im Nachhinein. Stattdessen blieb der erfolgreiche Schlussakkord aus Sandweierer Sicht aus, vielmehr agierten die Hausherren in der Defensive teilweise schläfrig. Die Gäste, in der vergangenen Saison Tabellendritter, ließen sich nicht lange bitten und zogen vorentscheidend auf 29:25 davon (57.). "Herrenberg war zu routiniert und abgebrüht. Die haben das souverän runtergespielt", musste Ludwig nach der Niederlage eingestehen.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - F. Henke 5, J. Henke, Jolibois, Koch je 4, Fritz 4/2, S. Bornhäußer 3, Unser, Grimm je 2, Wichmann.

SG Herrenberg: Barthold, Heinz - Dürner 8, Zürn, Marquardt je 5, Seeger 5/1, Maas 4, Fuhrmann 3, Mezger, Kussmann je 1, Böhm, Rhotert.

Schiedsrichter: Magnus Enßle/Holger Krieg (HVW/TV Mögglingen) - Zuschauer: 450 - Zeitstrafen: 3/3.