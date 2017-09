Fast optimale Bilanz

Die Geher profitierten von ausdauerfreundlichen Bedingungen: sonnig und kühl - erst in den letzten Runden des Frauenwettbewerbs begann es zu regnen. Die Seniorinnen ab W55 eröffneten die Meisterschaftswettkämpfe: Antje Köhler vom TV Bühlertal ging ein taktisch kluges Rennen an der Spitze und konnte sich dann auf dem letzten Drittel der 5000-Meter-Strecke immer mehr absetzen. Nach 31:18,57 Minuten erreichte sie als neue deutsche Meisterin und Gesamtsiegerin ihres Laufs das Ziel. Sie war damit um mehr als eine halbe Minute schneller als eine Woche zuvor bei den Landesmeisterschaften und verwies die nächstbeste Konkurrentin um 22 Sekunden auf Rang zwei.

Gisela Theunissen vom TB Gaggenau war im gleichen Wettbewerb in der Klasse W75 am Start. Als eine der Ältesten im Feld versuchte sie sich an Geherinnen der etwas jüngeren W-70-Klasse zu orientieren, um die eigenen Konkurrentinnen sicher hinter sich zu lassen. Die Taktik ging auf und nach 37:13,30 Minuten war sie im Ziel als Siegerin ihrer Altersklasse. Sie kam damit zwar nicht ganz an ihr Ergebnis der Vorwoche heran, als sie knapp unter der der 37-Minuten-Marke geblieben war, aber der Vorsprung vor der W-75-Vizemeisterin war mit mehr als 30 Sekunden deutlich.

Mit starker Konkurrenz hatte es später am Nachmittag Georg Hauger (TV Bühlertal) bei den Männern M35 bis 60 zu tun. Hauger hielt sich gut im Mittelfeld und immer knapp hinter dem Favorit seiner Altersklasse, Helmut Prieler (Niederaichbach). Der gewann dann auch die Klasse M60 in 26:49,03. Aber Hauger war nicht weit zurück und holte sich in 27:14,75 Minuten die Vizemeisterschaft. Knapp zwei Sekunden war er damit schneller als bei den Landesmeisterschaften in Bühlertal.

Nicht am Start waren Badens Top-Geher Carl Dohmann und Nathaniel Seiler. Die beiden greifen erst wieder Mitte Oktober bei den nationalen Titelkämpfen im Straßengehen ins Wettkampfgeschehen ein. Seiler konnte damit seinen U-23-Titel über 10000 Meter aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Der ging an Karl Junghannß (Erfurt). Sieger der Männerklasse wurde überraschend Hagen Pohle (Potsdam), der den Seriensieger und WM-Fünften von London, Christopher Linke (ebenfalls Potsdam), erstmals hinter sich lassen konnte. Bei den Frauen gewann wie im Vorjahr in Bühlertal Teresa Zurek (Potsdam). (rawo)