Über defensive Stabilität zum Erfolg

Bühl



Bühl startet mit Heimspiel Bühl (red) - In den Pokal-Spielen gegen die Verbandsligisten Kehl und Linx hat Landesligist VfB Bühl (Foto: toto) überzeugt - trotz dem Aus. Nun steht der Ernstfall für den nach sechs Jahren ins Hägenich zurückgekehrten Trainer Alexander Hassenstein im Derby gegen den RSC/DJK an. » Weitersagen (red) - In den Pokal-Spielen gegen die Verbandsligisten Kehl und Linx hat Landesligist VfB Bühl (Foto: toto) überzeugt - trotz dem Aus. Nun steht der Ernstfall für den nach sechs Jahren ins Hägenich zurückgekehrten Trainer Alexander Hassenstein im Derby gegen den RSC/DJK an. » - Mehr