Kleiner Kader, großer Erfolg Ein schweißtreibendes Wochenende in Unterhaching endete für den SC Baden-Baden mit der kaum erwarteten Qualifikation für die deutschen Meisterschaften im Mixed-Volleyball. Mit nur acht Feldspielern und einem Libero angereist, musste Trainer Hans-Peter Pflüger einige Male tief in die Taktik-Trickkiste greifen, um gegen die Teams aus Bayern, Hessen, Sachsen, Württemberg und Südbaden zu bestehen. Mit zwei glatten Siegen in der Vorrunde war das Minimalziel Hauptrunde schnell erreicht. Gegen Vorjahressieger und Titelverteidiger Vaihingen waren die Kurstädter allerdings gleich im ersten Spiel der Hauptrunde chancenlos und mussten sich mit 0:2 geschlagen geben. Jetzt wurde jedes Spiel zum Endspiel. Nach dem Fehlstart gegen den Verbandsligisten SSC Karlsruhe und dem 0:1-Satzrückstand war die Qualifikation schon in weite Ferne gerückt. Starke Blocks und die stabile Annahme von Tina Wettstein brachten im zweiten Satz beim 16:18 die Wende. Punkt für Punkt konnte sich der SC absetzen und zum wichtigen 1:1 ausgleichen. Nach dem sicheren 2:0 gegen die Bayern aus Unterhaching musste das letzte Spiel gegen Esting über die Gruppenplatzierung entscheiden. Wieder startete der SC schlecht, doch beim 23:11 für Esting besannen sich die Spieler um Mannschaftsführerin Maria Gerhards auf ihre Kämpferqualitäten und starteten eine furiose Aufholjagd, die beinahe noch zum Satzgewinn gereicht hätte. Im entscheidenden zweiten Satz drehte die Mannschaft jetzt richtig auf und ließ dem Estinger Block keine Chancen mehr. Neuzugang Dominik Birkner setzte sich auf der Außenposition immer wieder durch, die beiden Mittelangreifer Elvijs Lagzdins und Felix Pflüger entschärften die Estinger Angriffe und punkteten selbst mit Schnellangriffen. Außenangreiferin Annika Lagzdins konnte trotz einer schmerzhaften Handverletzung ebenfalls einige Mal erfolgreich punkten. Raisa Derr mit einer Aufschlagserie und der über das ganze Turnier sehr zuverlässige Libero Patrick Engel hatten wesentlichen Anteil am klaren Satzgewinn, der die direkte Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Ringsum-Lindholm bei Flensburg bedeutete - mit dem kleinsten Kader seit vielen Jahren eine außergewöhnliche Leistung. Bereits am kommenden Sonntag müssen Douglas Elsenbach und die weiteren Kurstädter Mixed-Spezialisten wieder ran und beim Baden-Württemberg-Alsace-Pokal zeigen, was der sechste Platz bei den süddeutschen Meisterschaften wert ist. Im heimischen Schulzentrum Baden-Baden und vor den Augen von OB Margret Mergen will die SC-Mannschaft alles versuchen, um den Pokal in die Kurstadt zu holen. (red)

