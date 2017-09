FVÖ suspendiert zwei Spieler, Staatsanwaltschaft ermittelt Von Frank Ketterer Gestern am noch frühen Nachmittag haben die rassistischen Vorfälle während und nach dem Kreisligaspiel zwischen dem VFB Gaggenau II und dem FV Ötigheim II am zurückliegenden Samstag dann auch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden erreicht. Was das zur Folge haben wird, tat Michael Klose auf Nachfrage kund. "Der Hitler-Gruß ist strafbar", sagte der Staatsanwalt gegenüber dem BT. Entsprechend werde ein "Ermittlungsverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" eingeleitet. Soll heißen: Die Staatsanwaltschaft wird die Ermittlungen aufnehmen, die Polizei Zeugen befragen. Sollte sich ein hinreichender Tatverdacht ergeben, wird die Staatsanwaltschaft Strafbefehl erlassen oder Anklage erheben. Bis zu drei Jahren Freiheits- oder eine Geldstrafe stehen dann im Raum. Sie drohen zwei Spielern des FV Ötigheim. Einer von ihnen soll laut BT-Informationen (wir berichteten) während der Partie den Gaggenauer Spieler Abass Dahaba, einen jungen Flüchtling aus Gambia, der seit zwei Jahren für den VFB spielt, mehrfach mit "Heil Hitler, du Scheiß-Nigger" beleidigt haben. Ein anderer FVÖ-Akteur - beide Namen sind der Redaktion bekannt - habe nach dem Spiel gegenüber einer Gruppe von 40 bis 50 Ötigheimer Zuschauern den Hitlergruß gezeigt, was zumindest von einem Teil der Mitgereisten mit Applaus bedacht worden sei. Augen- und Ohrenzeugen für die Vorfälle sollte es genügend geben, nicht zuletzt einen Großteil der Spieler der Gaggenauer "Zweiten" sowie deren Spielertrainer Giovanni Zarbo. Nicht zuletzt er war es, der Konsequenzen gefordert hatte. Hitlergruß wird bestritten Diese zog der FV Ötigheim bereits gestern, noch bevor die Angelegenheit bei der Staatsanwaltschaft gelandet war. Wie von Christian Dittmar, dem 1.Vorsitzenden des FVÖ, am Vortag angekündigt, hatte der Verein umgehend interne Nachforschungen aufgenommen. Deren Ergebnis, so Dittmar gestern: "Es hat tatsächlich schwere rassistische Beleidigungen gegeben." Die Folge: "Wir haben die beiden Spieler suspendiert." Nicht bestätigen wollte der Vereinsboss indes den Hitlergruß. Vielmehr hätten Ötigheimer Spieler nach der Partie, glücklich über das Remis beim Tabellenführer, Richtung Tribüne gewunken, was von den Fans dort mit Beifall erwidert worden sei. Überhaupt wehrt sich Dittmar gegen die Schwarz-Weiß-Darstellung des Vorfalls. Dabei legt er Wert darauf, einerseits "nichts schönreden" zu wollen, schließlich stehe sein Verein seit längerem schon für Offenheit und Integration. Andererseits tauge aber auch das Verhalten der Gastgeber keineswegs für die "Opferrolle, in der sie sich präsentieren". Über Provokationen von Seiten der Gaggenauer spricht Dittmar in diesem Zusammenhang - und von üblen Beleidigungen seiner Spieler - und zwar jener Art, wie einst Marco Materazzi sie Zinedine Zidane bei der WM 2006 an den Kopf geworfen hat. "Die Gaggenauer sind auch Täter, nur vielleicht nicht im strafrechtlichen Bereich", sagt der FVÖ-Vorsitzende. Für den Südbadischen Fußballverband könnten sie dennoch von Interesse sein. Auch der SBFV hat schließlich Ermittlungen angekündigt. Derzeit warte man allerdings noch auf den Bericht des Schiedsrichters sowie die Stellungnahmen der Vereine. Möglicherweise werde man die Staatsanwaltschaft einschalten, so ein SBFV-Sprecher gestern Mittag. Kurze Zeit später war dies gar nicht mehr notwendig.

