Spielverlauf auf den Kopf gestellt

Nach dem Schlusspfiff sanken die Karlsruher Spieler frustriert auf den Rasen. Nach einer lange Zeit überlegen geführten Partie hatten die Badener durch ein Gegentor in der Schluss-Viertelstunde noch mit 0:1 in Großaspach verloren. Es war ein Ergebnis, das den Spielverlauf auf den Kopf stellte, denn der KSC war über weite Strecken der Partie das bessere Team und zeigte sich im Vergleich zu den ersten Saisonspielen klar verbessert. "Der Gegner hatte in der 80. Minute die erste Chance, und das war dann gleich der Siegtreffer", seufzte Trainer Alois Schwartz, der seiner Elf "außer der Chancenverwertung keinen Vorwurf machen" wollte. Tatsächlich hatten die Badener in der ersten Halbzeit ein halbes Dutzend gute Möglichkeiten gehabt, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Gegen eine Großaspacher Mannschaft, die spielerisch zu den besseren Teams der Liga zählt, gestern aber oft ideenlos agierte, entwickelte sich dabei von Beginn an ein munteres, Spiel, das der KSC klar dominierte. Die erste Chance der Partie hatte dann auch folgerichtig der Gast: Nach einer Flanke von Marc Lorenz verlängerte Dominik Stroh-Engel den Ball auf Florent Muslija, dessen Schuss aber in der Armen von SG-Keeper Kevin Broll landete (6.). In Minute 16 hatte Lorenz die nächste Chance, doch sein Schuss verfehlte das Tor. Nur Zentimeter fehlten bei der nächsten KSC-Gelegenheit, die sich ebenfalls Lorenz, dem insgesamt besten Karlsruher, bot. Diesmal setzte der Ex-Wiesbadener einen 25-Meter-Freistoß an die Latte (26.). Der KSC war nun zunehmend überlegen und kam durch Anton Fink (43.) und Stroh-Engel (45.) zu weiteren Möglichkeiten, auf der anderen Seite musste KSC-Keeper Benjamin Uphoff nur einmal eingreifen, als er in der Anfangsphase einen Schuss von Joseph-Claude Gyau parierte.

Als Schiedsrichter Eric Müller zur Pause pfiff, hatten die gut 1000 mitgereisten Karlsruher Anhänger die beste Halbzeit ihres Teams in dieser Saison gesehen. Auch mancher Anhänger der Heimmannschaft fand anerkennende Worte für die Gäste. Die 1994 entstandene SG Sonnenhof Großaspach, ein Ziehkind des Spielervermittlers Uli Ferber, zieht nicht unbedingt die Massen in seinen Bann. Weniger als die 1613 Zuschauer, die in der vergangenen Saison im Schnitt zu den Heimspielen kamen, hatten in der vergangenen Saison sonst nur die Zweitvertretungen von Bremen und Mainz. Insofern waren die 5094 Zuschauer gestern rekordverdächtig. Doch in der Mechatronik-Arena machen sie aus der Not ein Image. Das WLAN-Passwort lautet "Dorfklub", auf der Anzeigetafel spielt "Dorf" gegen "Gast".

Im zweiten Durchgang gelang es den Gastgebern dann zunächst, die Partie ausgeglichener zu gestalten, defensiv standen die Badener aber gut, Großaspach konnte zu keiner Phase Torgefahr entwickeln. Doch auch Lorenz gelang es in der 68. Minute nicht, die bis dato erste Chance im zweiten Durchgang zu nutzen und eine Flanke von Bader über die Linie zu drücken. Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Schwartz Oskar Zawada für Stroh-Engel, doch der Treffer des Tages fiel auf der Gegenseite: Daniel Hägele drückte den Ball über die Linie, nachdem Julian Leist einen Freistoß von Makana Nsimba Baku per Kopf verlängert hatte (79.). In der 88. Minute vergab Großaspach die Chance zum 2:0. Shqiprim Binakaj verschoss einen Foulelfmeter, der fällig wurde, nachdem Daniel Gordon Gyau von den Beinen geholt hatte. "Außer der einen Unachtsamkeit haben wir heute prima gestanden", sagte Keeper Uphoff. "Da darf es natürlich nicht passieren, dass wir nach einem verlorenen Kopfballduell hinten keine Absicherung mehr haben."

Sonnenhof Großaspach: Broll - Gehring, Leist, Ö. Özdemir - Binakaj, Bösel, Hägele, Vitzthum - Baku (90.+1 J. Hoffmann), Aschauer, Gyau.

Karlsruher SC: Uphoff - Bader (80. Schleusener), Gordon, Pisot, Föhrenbach - Muslija (59. Camoglu), Marcel Mehlem, Wanitzek, Lorenz - A. Fink - Stroh-Engel (79. Zawada).

Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen) - Zuschauer: 5094 - Tore: 1:0 Hägele (79.) - Gelbe Karten: Gehring (5) / Bader (2), Marcel Mehlem (1) - Besondere Vorkommnisse: Binakaj (SG Sonnenhof Großaspach) verschießt Foulelfmeter (88.).