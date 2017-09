Wertvolle Hinweise

Der Ausflug nach Lothringen hatte sich für Ruben Wolochin, Trainer der Volleyball Bisons Bühl, vollauf gelohnt. In den insgesamt zehn Sätzen, die seine Mannschaft gegen die französische Konkurrenz beim Turnier in Verdun spielte, gab es wertvolle Erkenntnisse und klare Hinweise, woran in den Wochen bis zum Saisonbeginn am 14. Oktober noch gearbeitet werden muss. Vor allem im Spiel gegen den französischen Meister Chaumont zeigten die Bisons eine schon mehr als ordentliche Leistung.

Der Auftakt gegen den französischen Zweitligisten Cambrai lief noch etwas holprig. Nur mit Mühe und dank einer Leistungssteigerung konnte sich Bühl am Ende knapp mit 3:2 (21:25, 25:19, 19:25, 25:21, 15:13) durchsetzen. Vor allem im Spielaufbau haperte es, die Abstimmung zwischen Zuspielern und Angreifern lässt noch Luft nach oben. Was angesichts der vergleichsweise kurzen Vorbereitungszeit des neu formierten Teams aber nicht überrascht.

Gegen Chaumont, das zuvor die United Volleys Frankfurt mit 3:1 geschlagen hatte, lief es schon spürbar besser. Zwar gab es im ersten Satz erneut einige Startschwierigkeiten, doch danach kämpfte sich Bühl mit gutem Block und guter Feldabwehr ins Spiel und war fortan gleichwertig. Nach einem höchst spannenden vierten Satz, den die Bisons knapp für sich entscheiden konnten, musste der Tiebreak entscheiden, den die Franzosen letztlich knapp mit 15:12 für sich entschieden.

Trainingslager in Kalabrien

"Ich hatte nicht gedacht, dass wir gegen den französischen Meister so gut mithalten können", war auch Manager Manohar Faupel von der Leistung seiner Mannschaft sehr angetan, wenngleich er einräumte, dass die Franzosen auf einige Stammkräfte verzichten mussten. Doch auch der Bühler Bundesligist war nicht vollständig, mit dem japanischen Neuzugang Masahiro Yanagida fehlte noch die spektakulärste Neuverpflichtung. Masahiro wird während des des demnächst beginnenden Trainingslagers in Kalabrien zur Mannschaft stoßen und in den Testspielen gegen italienische Erstligisten wohl auch erste Kostproben seines Könnens abliefern.

Nach der Rückkehr aus Italien geht es erneut nach Frankreich, wo beim Vorbereitungsturnier in Chaumont Spiele gegen Ajaccio, Nantes und Chaumont auf dem Programm stehen. Generalprobe vor Saisonbeginn ist dann der LuK-Cup am 7. Oktober in heimischer Halle.