SR-Yburg-Talente nochmals mit Top-Ergebnissen Im Rahmen des Mehrkampfmeetings in Schutterwald ermittelten die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl ihre Kreis-Mehrkampfmeister in einem zweitägigen Wettbewerb. Neben den Sportlern aus dem Ortenau-Kreis waren auch Mehrkämpfer aus dem ganzen badischen Raum, aus Württemberg und der Schweiz am Start und sorgten trotz kühler Witterung für gute Konkurrenz und spannende Wettkämpfe. Gut in Szene setzen konnte sich zum Saisonende nochmals der Nachwuchs des SR Yburg Steinbach, der vier Tagessiege verbuchte. Für eine positive Überraschung sorgte Joshua Braun in der Jugendklasse U20. Der zweifache deutsche U-18-Sprintvizemeister des Jahres 2016 absolvierte in Schutterwald seinen ersten Zehnkampf. Mit 5737 Zählern holte er sich überlegen den Sieg und war auch am ersten Tag im Fünfkampf mit 3496 Punkten nicht zu schlagen. Herausragend waren nach den ersten fünf Disziplinen die 400 Meter - in seinem Premierenlauf wurde er in starken 50,41 Sekunden gestoppt, was ihm 796 Einzelpunkte einbrachte. Nur ein Pünktchen weniger waren seine 11,30 Sekunden über 100 Meter wert und im Hürdensprint in 15,72 Sekunden glänzte er mit 765 Zählern. Beachtlich waren auch 6,20 Meter im Weitsprung, 1,84 Meter im Hochsprung und 12,13 Meter mit der Kugel. Schon eher zu erwarten war der Tagessieg im Neunkampf der Jugend M15 durch Niklas Huber. 5246 Punkte standen nach zwei Tagen auf seinem Konto. Für einen Steinbacher Doppelsieg sorgte als Zweiter Lars Lawo mit 4801 Zählern. Huber glänzte mit 14,27 Meter im Kugelstoßen, 11,68 Sekunden über 100 Meter und 42,68 Meter mit dem Diskus. 11,48 Sekunden über 80 Meter Hürden, 5,94 Meter beim Weitsprung und 43,21 Meter mit dem Speer standen dem kaum nach. Zudem erzielte Lawo eine neue persönliche Bestleistung im Speerwurf, die jetzt bei hervorragenden 49,18 Meter steht. Ebenfalls einen Doppelsieg feierten die Steinbacher beim Neunkampf der Klasse M14. Jona Fruchtmann siegte mit 4220 Punkten vor Fabian Haedecke mit 4052 Punkten. Fruchtmann konnte vor allem in den Würfen mit Diskus (37,49 Meter), Speer (42,50) und Kugel (11,28) punkten. Hadecke sammelte die meisten Einzelzähler beim Kugelstoßen (10,37 Meter), Weitsprung (4,85) und über 1000 Meter (3:18,37 Minuten). In der Mannschaftswertung setzten sich die drei Steinbacher mit starken 14267 Punkten überaus deutlich vor dem TV Lahr (11865) durch. Ein weiterer Tagessieg ging an Rachel Fruchtmann, die mit 3709 Punkten souverän den Siebenkampf der weiblichen Jugend W15 für sich entschied. Top-Resultate gelangen ihr mit 11,99 Sekunden über 80 Meter Hürden, 1,56 Meter im Hochsprung und 4,95 Meter im Weitsprung. Auch mit der Kugel und über 100 Meter war sie die Tagesbeste, lediglich im Speerwurf und über 800 Meter musste sie eine Konkurrentin vorbei lassen. Jona Fruchtmann wie auch Niklas Huber schafften mit ihren Punktzahlen die Qualifikation für den Landeskader, Rachel Fruchtmann mit ihrer Hürdenzeit. Hinter Nicola Müller vom LFV Schutterwald (3470) reihte sich Maria Lindner (Steinbach) als Dritte mit 3255 Punkten ins W-15-Klassement ein. 4,58 Meter beim Weitsprung brachten ihr die meisten Einzelpunkte. Den dritten Platz in der Kreiswertung belegte Alina Weiler (LAG Obere Murg) mit 2248 Punkten. Beim Siebenkampf W14 landeten die LAG-Mädchen im Mittelfeld. Julia Wörner entschied als Gesamt-Sechste die Kreiswertung mit 2654 Punkten für sich knapp vor Svenja Mungenast mit 2569 Punkten und Sita Hürst (2367). In der Mannschaftswertung kamen diese drei auf 7590 Zähler und Platz vier. Alina Weiler (2248), Janna Möhrle (2097) und Jule-Marie Roth (2092) erreichten auf Platz fünf 6437 Punkte. In der männlichen Jugend U18 setzte sich in der Zehnkampf-Kreiswertung Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) im Vereinsduell mit 3891 Punkten gegen Paul Stößer durch, der auf 3635 Zähler kam. Gernsbeck erzielte seine beste Leistung über 1500 Meter in 4:55,70 Minuten, Stößer über 100 Meter in 12,70 Sekunden. Zusammen mit Lukas Debelt (2706) kam das LAG-Trio in der Mannschaftswertung auf 10231 Punkte. Beim Fünfkampf wurde Gernsbeck Zehnter (2174 Punkte). Zusammen mit Stößer (2001) und Debelt (1663) erreichte die Mannschaft 5838 Punkte. Immer noch ein Vorbild in Sachen Zehnkampf ist der ehemalige Kreis-Mehrkampfwart Adi Marxer (LAG Obere Murg), der mittlerweile in der Altersklasse M65 startet. 3923 Punkte standen nach zwei Tagen auf seinem Konto. Die höchsten Einzelzahlen brachten dem Murgtäler seine 8,58 Meter im Kugelstoßen und 2,50 Meter im Stabhochsprung. Damit gewann er deutlich die Seniorenwertung M65. In der Klasse M45 erzielte sein Vereinskamerad Werner Stößer 3758 Punkte. Sein bestes Ergebnis hatte er mit 13,51 Sekunden über 100 Meter. Bei den Männern war aus dem Kreis Rastatt nur Volker Merkel (LAG) am Start, der im Zehnkampf 3410 Punkte erreichte und im Gesamtklassement auf dem siebten Rang landete. Im Frauen-Siebenkampf belegte Auli Weber (LAG) als Kreismeisterin mit 2511 Punkten den fünften Platz in der Gesamtwertung und besiegte ihre Schwester Hannah Marxer als Achte mit 2106 Punkten deutlich. (rawo)

