Auf den Spuren von Martin Kaymer

Das grüne Jackett soll es werden. Für einen Erfolg bei den US-Masters im Golf in Augusta (Georgia) erhält man eines dieser prestigeträchtigen Objekte - das große Ziel eines jeden Golfers. Der schottische Top-Profi Rory McIlroy träumt genauso davon, wie Marc Hammer aus Ötigheim.

Wenn Hammer dieser Tage über die Golfanlage in Baden-Baden läuft, sind die anderen Clubgäste mächtig stolz auf den 19-Jährigen. Glückwünsche von allen Seiten prasseln auf den neuen deutschen Meister im Golf ein. Alle drehen sich um, als Hammer mit dem Wanderpokal in seiner Hand ins Vereinsheim läuft. Um diese Trophäe zu gewinnen, auf dem unter anderem der Name von Martin Kaymer eingraviert ist, benötigte er 284 Schläge. An vier Tagen auf dem Golfplatz in Hardenberg sicherte er sich vor knapp zwei Wochen erstmals den deutschen Meistertitel.

Angefangen hat alles im elsässischen Soufflenheim: Er folgte seinen Eltern auf das Grün und machte erste Gehversuche mit dem Schläger und dem kleinen weißen Ball. Relativ schnell wurde dann der Golf Club Baden-Baden seine neue Heimat. Zusammen mit seinem ersten Trainer Michel Weber ebnete er in der Kurstadt den Weg für eine erfolgreiche Zukunft. Nach einer kurzen Zwischenstation in Freiburg spielt Hammer seit zwei Jahren mit dem Team des Golfclubs Mannheim-Viernheim in der ersten Bundesliga. Dort trainiert er regelmäßig mit Ted Long, einem der renommiertesten Golf-Trainer in Deutschland. Immer das große Ziel im Hinterkopf: Das grüne Jackett.

Zwar nicht grün, aber ein maßgeschneidertes Sakko war die Prämie für den deutschen Meistertitel. Als Mitfavorit machte er sich auf den Weg nach Niedersachsen. Bei schwierigen Wetterverhältnissen behielt Hammer die Ruhe und überzeugte mit konstant guten Leistungen. Da er am Finaltag als Viertletzter am Start war, musste er sich nach seinem finalen Schlag noch gedulden, bis die Entscheidung gefallen war. Es hieß: Zuschauen und warten was passiert: "Nach einem Schlag vom zweitplatzierten David Li ins Wasser am letzten Loch wusste ich, dass es für Platz eins reicht", beschreibt Hammer die Wartezeit. Die großen Turniere in dieser Saison sind jetzt vorbei. Deshalb gilt es "alles sacken zu lassen" und sich zunächst auf die Schule zu fokussieren.

Erfolgreich war Hammer schon vor diesem Husarenstück in Hardenberg. Mit dem Junior-Team-Germany gewann er im vergangenen Jahr sowohl WM- als auch EM-Silber. Bei der WM belegte er zudem den dritten Rang in der Einzelkonkurrenz. In der Amateurweltrangliste wird er momentan auf Platz 131 geführt. Es soll aber auf jeden Fall noch weiter nach vorne gehen. "Die Top 50 sind drin", ist er selbstsicher. Allgemein weiß der Youngster mit klaren Vorstellungen über seinen weiteren Weg zu überzeugen: Nach seinem Abitur am Rastatter Ludwig-Wilhelm-Gymnasium will er Profi werden. "Ich will mich auf den großen Touren - der European- oder der PGA-Tour - mit den besten Golfern messen und Turniere gewinnen. Am liebsten Augusta oder ein anderes Major", sagt Hammer. Gewinnen gegen sein Vorbild McIlroy, der schon bei drei der vier großen Major-Turniere erfolgreich war, aber eben auch noch nicht bei jenem in Augusta. Mit der deutschen Nationalmannschaft geht es im Herbst in Trainingslager nach Mallorca und die Vereinigten Staaten. Möglich macht dies die gute Förderung des Deutschen Golf Verbands. Wertvoll sind auch die Ratschläge, die Hammer von Bundestrainer Ulrich Eckhardt erhält.

Wie sich Hammer immer wieder für das Grün begeistern kann? "Golf ist wie eine Sucht. Man fängt an und will nicht mehr damit aufhören", sagt er mit blitzenden Augen. Sicher ist: Hammer wird weiter an seinem Spiel feilen. Immer im Hinterkopf: Das grüne Jackett.