Norbert Meier: Entlassung am Geburtstag

Norbert Meier (Foto: dpa) wusste schon am Dienstagabend, dass er die bekannten Gesichter an seinem 59. Geburtstag nicht mehr sehen würde. "Also, meine Herren, ich wünsche ihnen was", sagte der Trainer auf Abruf bei seinem Abgang vom Betzenberg nach nur 260 Tagen im Amt. Dem Coach war nach dem 0:2 gegen Erzgebirge Aue klar, dass er trotz eines Vertrags bis Saisonende keine Zukunft beim tief gefallenen 1. FC Kaiserslautern hat. Gestern bekam Meier wie erwartet seine Papiere. "Wir reagieren mit dieser Entscheidung, die uns nicht einfach gefallen ist, auf die anhaltende sportliche Situation", sagte Sportdirektor Boris Notzon: "Die letzten beiden Spiele hinterließen bei uns nicht mehr das Gefühl, dass wir in dieser Konstellation die dringend benötigte Wende schaffen." Bis der Zweitligist einen neuen Coach gefunden hat, werden Nachwuchsleiter Manfred Paula und Alexander Bugera die Profis betreuen. Dass beim viermaligen Meister niemand Rücksicht auf den Geburtstag Meiers nahm, war zu erwarten. Zu ernst ist die Lage des Klubs, dem der endgültige Niedergang droht. Schließlich ist die Existenz der Roten Teufel im Profifußball akut gefährdet. Wenn es sportlich so weitergeht, wird der FCK das 20-jährige Jubiläum seiner Sensations-Meisterschaft als Aufsteiger im kommenden Jahr in der Regionalliga feiern. Die 3. Liga ist für den Verein wahrscheinlich nicht finanzierbar. "Ich weiß gar nicht, ob ich derjenige bin, der den Fans noch Hoffnung machen muss", hatte Meier schon vielsagend auf die Frage nach einem Licht am Ende des Tunnels geantwortet. Dann verabschiedete sich der Coach ins Hotel zu seiner Frau Sieglinde. Zurück ließ er einen Klub, der als einziger Verein der 2. Liga nach sieben Spieltagen noch keinen Sieg geholt hat und mit nur zwei Punkten schon leicht abgeschlagen am Tabellenende steht. Notzon machte keinen Hehl aus seiner Gefühlslage. "Die Situation ist ganz, ganz schlimm. Das war nicht zu erwarten und ist nicht besonders gut zu ertragen", äußerte der 37-Jährige, der sich auf die Suche nach dem 21. Trainer seit 1998 machen muss. (sid)