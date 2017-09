Methusalem als Ruhepol

Das Betriebsklima war beim SV Sinzheim vergangene Woche nicht das allerbeste. Es mussten nach dem demütigenden 1:7 in Bühl viele Worte gewechselt werden, die für den einen oder anderen auch schwer zu schlucken waren. Unter dem Strich hat Trainer Andreas Lamprecht dann aber doch die richtigen Worte gewählt, denn sonst wäre so eine Reaktion im Heimspiel gegen Hausach beim 5:1 nicht möglich gewesen.

"Es war Balsam auf die Wunden, diese Reaktion war wichtig. Genauso wichtig ist es aber jetzt auch nachzulegen", sagt Lamprecht vor dem Derbyauftritt beim Rastatter SC/DJK. An zwei Personalien hofft er, einen nachhaltigen Aufschwung festmachen zu können. Zum einen erwies sich die Reaktivierung des 39-jährigen Schlussmannes Andreas Hommes als positiv, da er für die Defensive den Ruhepol darstellte. "Er tut der Mannschaft einfach gut. Er hat sich extra vor dem Spiel noch neue Torwarthandschuhe gekauft", freut sich der Trainer über den gelungenen Einstand. Lamprecht bezeichnet das Comeback als "Übergangslösung", bis die jüngeren Nachfolger mehr Sicherheit ausstrahlen.

Die drei Tore von Patrick Holl spielen dem Coach ebenfalls in die Karten, der sich "erhofft, dass zwei, drei Spieler bei uns das Heft in die Hand nehmen aufgrund ihrer Fähigkeiten".

Der gastgebende Rastatter SC/DJK bleibt derweil auswärts stark. Vier Tore und drei Punkte beim Vizemeister in Durbach sind schlicht top. "Das Problem ist, dass wir jetzt wieder ein Heimspiel haben", sagt Coach Hubert Luft und muss lachen. Tatsächlich - und dies unterstreicht der Verweis auf die vergangene Saison - tun sich die Rastatter in den Heimspielen um einiges schwerer. Die ersten beiden Versuche in dieser Saison bestätigten dies. Freilich ist die Personalsituation nun eine ganz andere als noch vor Wochen, als Luft bis zu acht Mann wegen Urlaub oder Verletzungen fehlten. "Es ist eine entspanntere Situation, auch das Selbstvertrauen ist wieder da. Wir wollen das Punktekonto weiter aufstocken, doch für mich gibt es keinen Favoriten in diesem Derby", rechnet er mit einem spannenden Duell. "Sinzheim ist für mich wie eine Wundertüte. Einmal 1:7, dann wieder 5:1." Aufgrund der latenten Heimschwäche der Gastgeber wäre es freilich auch kein Wunder, wenn Andreas Lamprechts Ziel in Erfüllung ginge: "Wir wollen nach dem Spiel in der Tabelle vor unserem Gegner stehen."