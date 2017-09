Auftakt mit Brisanz

Ausgerechnet. Dieses Wörtchen ist angesichts seines geradezu inflationären Gebrauchs in der Sportberichterstattung bisweilen verpönt. Nicht ganz zu unrecht. Manchmal kann man aber nicht anders: zum Beispiel im Fall von Kalman Fenyö und Phönix Sinzheim. Die Handballer des BSV starten morgen in die neue Südbadenliga-Saison - ausgerechnet mit dem Derby gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim. Vor seinem Engagement in Sinzheim leitete Fenyö bis sieben Spieltage vor Ende der vergangenen Saison die Geschicke von - genau: von MuKu.

Insofern birgt der ohnehin stets hitzige Lokalkracher "eine gewisse Brisanz", wie Fenyö sagt. Für ihn persönlich ist das Duell gegen den alten Verein aber "kein besonderes Spiel", wie der ungarische Ex-Nationalspieler betont. "Ich bin nicht so gestrickt", sagt Fenyö trotz der durchaus pikanten Konstellation und fügt mit Blick auf sein Engagement in Muggensturm hinzu: "Es war eine schöne Zeit, die ist rum - fertig!" Den Weg in die Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle kennt Fenyö blind. Vor Wochenfrist ist er ihn testweise aber noch mal abgefahren und hat den grandiosen MuKu-Auftritt gegen Oberkirch beobachtet. Sein Fazit: Es wird ein ganz enges Spiel. "Wer in der Schlussphase mehr Glück hat, wird gewinnen."

Glück muss man sich bekanntlich erarbeiten - und geschuftet haben die Feuervögel in den vergangenen Wochen ziemlich hart. "Die Jungs ziehen super mit", berichtet der Neu-Trainer über den Stand der Vorbereitung, die insgesamt - mit Abstrichen bei der Trainingsbeteiligung - sehr positiv verlaufen ist. Gefallen hat dem Coach, der die familiäre Atmosphäre in Sinzheim schätzt, vor allem, dass auch der Spaßfaktor nicht zu kurz gekommen ist.

Alles andere als spaßig könnte das Derby morgen für die Muggensturmer Schützen werden, denn mit Lotfi Hamadi - dem Sinzheimer Königstransfer - hat Phönix einen echten Kracher für den Kasten verpflichtet, den Fenyö schon zu seiner Helmlinger Zeit unter seinen Fittichen hatte. Ansonsten war der BSV in Sachen Transfers eher zurückhaltend: Mit Fabian Ernst kehrt nach seiner Zeit beim TV Eppelheim und bei der HR Rastatt ein Sinzheimer Urgestein zurück, Valliere Kirschner - Bruder von Spielgestalter Yanez - hat schon in der vergangenen Rückrunde einige Spiele für Phönix absolviert.

Die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt war laut Fenyö durchaus gewollt, schließlich hat er laut eigener Aussage jede Menge gutes Personal vorgefunden, mit dem er versuchen will "die Gegner zu überrennen". Wie viele Teams am Ende dran glauben müssen, darauf will sich Fenyö nicht konkret festlegen, und so lautet die Vorgabe: "Ein Platz im vorderen Mittelfeld." Viel wichtiger sei es, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne mache. Fenyö: "Wir wollen uns kontinuierlich weiterentwickeln, um in zwei bis drei Jahren ganz oben angreifen zu können."

Zugänge: Lotfi Hamadi (HC Elgersweier), Fabian Ernst (Rückrunde HR Rastatt, davor TV Eppelheim), Valliere Kirschner (pausierte, davor SG Pforzheim/Eutingen), Aaron Huck (zweite Mannschaft).

Abgänge: keine.