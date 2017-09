Die Stärke ist das Team Von Nina Ernst Déjà-vu für Torsten Falk: 2006 warf der damalige Trainer Arnulf Meffle während der Runde das Handtuch, Falk übernahm kurzfristig und kurzzeitig als Interimscoach die erste Frauenmannschaft der TS Ottersweier, damals noch in der Regionalliga. Januar 2017, Schauplatz Oberliga: Heiderose Oser tritt zurück, Falk ist zur Stelle. Und bleibt. Auch in der kommenden Runde wird er die TSO-Handballerinnen durch die Südbadenliga führen. Denn auch er konnte den Abstieg aus Baden-Württembergs Oberhaus nicht verhindern, den die TSO mit 6:46 Punkten hinnehmen musste. In der Südbadenliga geht es nun auf Torejagd - ohne beziehungsweise mit wenig Harz, mit junger Mannschaft und mit nicht zu hochgesteckten Erwartungen. Der direkte Wiederaufstieg ist für den Übungsleiter nicht das ausgewiesene Ziel. Vielmehr "wollen wir mit dem Abstieg so schnell als möglich nichts zu tun haben". Aber Falk fügt erfolgshungrig schnell hinzu: "Im Mittelfeld rumdümpeln - das wollen wir auch nicht." Vorne mitspielen, das sollte drin sein. Dafür zuständig ist ein Kader mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 22 Jahren. Die Lücken, die Antonia Kurz und Marion Hauser (beide Karriereende) sowie Anna Pfliehinger und Svenja Wunsch (beide zur SG Steinbach/Kappelwindeck) hinterlassen haben, wurden mit Jugendspielerin Melinda Strack, Diana Skerra aus der zweiten Mannschaft und der Steinbacherin Carina Meier gefüllt. "Die Vorbereitung verlief gut", gibt sich Falk zufrieden. Ein "aber" muss er dennoch hinterherschicken. Der Verfügbarkeit aller Spielerinnen standen immer wieder Studium, Beruf und andere private Gründe im Weg. Und trotzdem ist der Trainer überzeugt, die Spiele übers Kollektiv zu gewinnen: "Unsere größten Stärken sind das Team und sein Einsatzwille!" Zumal man am eigentlichen Spielkonzept der vergangenen Jahre nicht groß etwas geändert habe. Lediglich eine weitere taktische Variante wurde verstärkt fokussiert: die offensive Abwehrarbeit. "Letztes Jahr haben wir eigentlich nur 6:0 gedeckt", so Falk, der in der Südbadenliga davon ausgeht, diese "neue" Variante öfter gebrauchen zu können. Gebrauchsgegenstand ist in der Ottersweierer Sporthalle auch weiterhin die Harzdose. Das könnte in der neuen Liga den Heimvorteil noch steigern - herrscht doch in den Hallen der restlichen Südbadenligisten offiziell absolutes Haftmittelverbot. Dennoch haben Falk und Co-Trainerin Stephanie Eisele auch Trainingseinheiten ohne die Griffhilfe veranschlagt. Denn die TSO muss sich im Rückschluss natürlich auch an neue Gegebenheiten anpassen. Mit einer Eigenart der tieferen Klasse setzt sich die Falk-Sieben schon morgen auseinander, wenn der Anpfiff in der Sporthalle Hornberg ertönt, wo zwischen Seitenaus-Linie und Wand gefühlt fünfzehn Zentimeter Platz sind. Falk: "In der Oberliga gibt es keine Halle, in der die Auswechselspieler mit den Füßen im Feld sitzen." Im Gegensatz zur Halle ist der Kontrahent unbekannt. Damit zurück zum Déjà-vu: So wie vor dem morgigen Spiel wird es Falk und Eisele öfter gehen. "Wir kennen die Liga nicht", sagt der 42-jährige Coach, gibt sich aber gelassen: "Darauf sind wir eingestellt." Zugänge: Melinda Strack (eigene Jugend), Diana Skerra (zweite Mannschaft), Carina Meier (Steinbach). Abgänge: Antonia Kurz, Marion Hauser (beide Karriereende), Anna Pfliehinger, Svenja Wunsch (SG Steinbach/Kappelwindeck).

