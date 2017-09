Trotzige Leidenschaft

"Die Niederlage ist der größte Feind", hat der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts einmal gesagt. Demnach muss sich Matthias Frieböse derzeit von Feinden umzingelt fühlen, denn seine Jungs vom SV 08 Kuppenheim haben im südbadischen Fußball-Oberhaus fünf Spiele in Folge verloren, vier davon gegen Gegner, mit denen man sich eigentlich auf Augenhöhe wähnte.

Das tut weh, zumal der SV 08 nach sieben Spieltagen nun erstmals auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist. Aber sie haben es kommen sehen in Kuppenheim. Zu radikal war der Umbruch vor der Saison gewesen. Auch nach den beiden Auftaktsiegen hatten Trainer Frieböse und Sportdirektor Almir Karamehmedovic auf der These beharrt, dass ihr junges Team bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen wird. Und derzeit ist man nur drei Punkte von Rang neun entfernt. Es gibt also noch keinen Grund zur Panik.

Doch die Ergebniskrise zerrt an den Nerven der überwiegend jungen Spieler. Mit jeder Niederlage wächst deren Verunsicherung. Und die Gegner werden nicht leichter. Morgen gastiert der südbadische Pokalsieger 1. FC Rielasingen-Arlen im Wörtel, eine Woche später geht's zum OFV. Zwei Gegner, gegen die man verlieren kann, aber in der derzeitigen Situation nicht verlieren darf. Es ist ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Mit trotziger Leidenschaft muss der SV 08 das zuletzt fehlende Spielglück wieder erzwingen. "Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren, positiv bleiben, fest an uns glauben", sagt Frieböse. Er spricht aber auch die Fehler klar an: "Wir machen den Gegnern das Toreschießen einfach zu leicht."

In der Tat. Vier Tore in Radolfzell bekommen, vier Treffer gegen Linx gefangen, drei Tore gegen Mörsch geschluckt und nun wieder vier Treffer in Neustadt kassiert - der SV 08 ist hinten nicht ganz dicht. Was indes nicht nur am Torwart und der Viererkette liegt. Das Mittelfeld lässt es zu oft in die Abwehr schutzlos reinregnen wie in ein Haus ohne Dach.

Das kann man sich morgen im Heimspiel gegen den offensivstarken 1. FC Rielasingen-Arlen nicht erlauben. Frieböse hat den Pokalsieger bei dessen 0:4 in Offenburg beobachtet und weiß genau, was auf sein Team zukommt. "Die spielen ein 3-4-3-System, kommen durch die Mitte und über die Außen, da müssen wir tief verteidigen und dann aus einer stabilen Defensive heraus unsere überfallartigen Konter fahren", lautet sein Matchplan. Nur gut, dass der agile Stürmer Lucas Grünbacher wieder mit von der Partie sein kann.