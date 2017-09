Murgtal oder Barockstadt, das ist hier die Frage

Von Matthias Buschert Stammt der nächste Meister in der Handball-Bezirksklasse aus dem Murgtal oder doch aus der Barockstadt? Geht es nach den Liga-Trainern, kommen nur diese beiden Regionen für den Titelträger 2017/18 infrage. Landesliga-Absteiger Rastatt/Niederbühl und Vizemeister Panthers Gaggenau können sich naturgemäß nicht aus der Favoritenrolle herausstehlen. Die dritte Mannschaft, die in der Umfrage vor dem heutigen Saisonstart in den Kreis der Meisterschaftsanwärter stößt, ist die HSG Murg. Lediglich Panthers-Coach Christian Kohlbecker bringt noch einen vierten Kandidaten ins Spiel. Er hat auch die Reserve des BSV Sinzheim auf dem Zettel, die mit Thomas Schuppan (ehemals bei Südbadenligist SG Steinbach/Kappelwindeck) auf einen prominenten neuen Mann an der Seitenlinie bauen kann. Und Phönix scheint sich mit der Einschätzung anfreunden zu können - nach oben offen lautet das gesteckte Saisonziel. Kohlbecker ist auch der einzige Trainer, der sich eindeutig zu eigenen Meisterschafts-Ambitionen bekennt. Nachdem die Panthers vergangene Runde mit den Relegationsspielen zur Landesliga mehr erreicht haben als erhofft, wurden nun auch die Ansprüche mit Platz eins bis drei etwas nach oben geschraubt. "Wir können auf eine eingespielte Truppe bauen, die sicherlich von der Breite lebt und auf jeder Position Torgefährlichkeit ausstrahlen kann", findet Kohlbecker, der obendrein künftig zudem mit Samuel Huber und Sandro Kühn (zurück von der HSG Hardt) auf zwei ehemalige Eigengewächse setzen kann. Einen "Rückkehrer" kann auch Martin Ehrentraut in seinen Reihen begrüßen. Georg Jochim musste nach einem Kreuzbandriss ein Jahr lang aussetzen und möchte nun mithelfen, dass der HR Rastatt/Niederbühl der sofortige Wiederaufstieg gelingt. Die Chancen stehen sicherlich nicht schlecht, zumal die Truppe, angeführt von Alexander Kugele und Matthias Schiff, größtenteils zusammengeblieben ist. Von den potenziellen Titelkandidaten greifen am Auftaktwochenende nur der BSV Sinzheim II (gegen Memprechtshofen) und die HSG Murg ins Geschehen ein. Die Murgtäler gastieren morgen bei der Reserve des ASV Ottenhöfen. Marc Nutto hat beim Vorjahresdritten Thomas Schaal als Trainer abgelöst. Der neue Mann visiert wieder die vorderen Plätze an, schränkt allerdings auch ein: "Es wird aber nicht leicht." Viel wird wohl auch vom Einstieg in die Saison abhängen. Beim ASV schwingt nun Hagen Kern sowohl auf als auch neben der Platte das Zepter. Sein erneut verjüngtes Team werde "gegen gestandene Bezirksklasse-Mannschaften einige schwierige Aufgaben haben". Dazu zählt er auch den Auftakt morgen. Dennoch verfolgt Kern das Ziel, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen. Nur um den Klassenerhalt geht es derweil für die HSG Hardt II, die heute bei Steinbach/Kappelwindeck II antritt, Memprechtshofen, die TS Ottersweier II und den TVS 1907 Baden-Baden III, der mit der Bezirksklasse neues Terrain betritt. Los geht es für die "Fohlentruppe" (O-Ton von Trainer Thorsten Armbruster) bei der zweiten Mannschaft des TuS Helmlingen. SG Freudenstadt/Baiersbronn Zugänge: nur aus der eigenen Jugend - Abgang: Max Schulz (unbekannt) - Saisonziel: obere Tabellenhälfte - Meisterschaftstipp: HSG Murg, Gaggenau. Panthers Gaggenau Zugänge: Samuel Huber, Sandro Kühn (beide HSG Hardt) - Abgang: Mathieu Rausch (Muggensturm/Kuppenheim) - Saisonziel: Platz eins bis drei - Meisterschaftstipp: Sinzheim II, HSG Murg, Rastatt/Niederbühl, Gaggenau. HSG Hardt II Zugänge: keine - Abgänge: Marcel Berndt, Philipp Stolz (erste Mannschaft), Carsten Dosenbach (beruflich), Robin Wiesner (Studium), Fabian Gärtner - Saisonziel: Klassenerhalt - Meisterschaftstipp: keiner. TuS Helmlingen II Zugänge: David Kessler (Ottersweier II), Tim Bertsch (erste Mannschaft), Leon Jakob (eigene Jugend) - Abgänge: Jerome Rexer, David Kammerer, Michael Frietsch (alle Karriereende) - Saisonziel: gesichertes Mittelfeld - Meisterschaftstipp: Rastatt/Niederbühl. TuS Memprechtshofen Zugänge: Simon Zimpfer (vereinslos), Jonas Woyciechowski (Achern), Carsten Leidecker, Daniel Fuchs, Hendrik Düsing, Jannis Böttcher (alle Großweier) - Abgang: Dennis Schott (Großweier) - Saisonziel: Klassenerhalt - Meisterschaftstipp: Gaggenau. HSG Murg Zugänge: Marvin Albrecht, Nico Merkel (eigene Jugend) - Abgänge: nicht genannt - Saisonziel: vordere Plätze - Meisterschaftstipp: Rastatt/Niederbühl. ASV Ottenhöfen II Zugänge: Thorsten Jung (Achern), Jonathan Bohnert, Tobias Fischer, Carlos Schmälzle, Marvin Volz, Andreas Bühler (eigene Jugend) - Abgänge: Maximilian Münz, Matthias Vogt, Pascal Harter (erste Mannschaft) - Saisonziel: gesichertes Mittelfeld - Meisterschaftstipp: Gaggenau. TS Ottersweier II Zugänge: Christopher Holden, Sven Kretzler, Richard Keck (pausierten) - Abgänge: Sven Kiesewalter (dritte Mannschaft), Patrick Pfeiffer (Karriereende) - Saisonziel: Klassenerhalt - Meisterschaftstipp: Rastatt/Niederbühl. HR Rastatt/Niederbühl Zugang: Stephan Wenzel (zweite Mannschaft) - Abgänge: Fabian Ernst (Sinzheim), Gerry Breinich (zweite Mannschaft) - Saisonziel: vordere Plätze - Meisterschaftstipp: HSG Murg, Gaggenau. TV Sandweier III Zugänge: Felix Baum (Knielingen), Simon Stephan (Selz), Lukas Schuhmacher, Gero Maier (eigene Jugend) - Abgänge: keine - Saisonziel: Klassenerhalt - Meistertipp: Gaggenau. BSV Sinzheim II Zugänge: Johannes Zimmer, Jonas Ernst (eigene Jugend) - Abgänge: Daniel Meier (Karriereende), Patrik Steinmetz (HSG Hardt), Dirk Herbert (dritte Mannschaft), Nicolas Gering (Studium), Alex Weiß (unbekannt) - Saisonziel: nach oben offen - Meisterschaftstipp: Gaggenau, Rastatt/Niederbühl, HSG Murg. SG Steinbach/Kappelwindeck II Zugänge: Luca Misetic, Tim Peter, Hannes Elies, Jan Keller, Maxi Gangloff (eigene Jugend) - Abgang: Philipp Hochstuhl (pausiert) - Saisonziel: guter Mittelfeldplatz - Meisterschaftstipp: Gaggenau, Rastatt/Niederbühl.

